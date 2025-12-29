Linha 11 Coral da CPTM tem trecho interditado para obras do Metrô

A partir desta segunda-feira (29), os trens da Linha 11-Coral da CPTM não vão circular entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé. A interdição parcial vai até 7 de janeiro de 2026 e é necessária para a passagem do Tatuzão, tuneladora responsável pelas obras de ampliação da Linha 2-Verde do Metrô.

Como alternativa, os passageiros poderão utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô, que terá as integrações gratuitas abertas nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé ao longo de toda a operação comercial. Esse trecho da Linha 3 começará a funcionar a partir das 4h para acompanhar o horário de funcionamento da Linha 11.

Interdições e alternativas

Entre os dias 29 de dezembro e 7 de janeiro, a Linha 11-Coral terá a operação dividida. Os trens circularão normalmente nos trechos entre Estudantes e Corinthians-Itaquera e entre Tatuapé e Palmeiras-Barra Funda. Não haverá circulação no trecho entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé. Como alternativa, os passageiros deverão utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô, com integração gratuita nessas estações, podendo retornar à Linha 11-Coral em qualquer um dos dois pontos.

Durante a interdição, as integrações com a Linha 3-Vermelha estarão abertas a partir das 4h, mesmo horário de início da operação da CPTM. Entre 4h e 4h40, a Linha 3-Vermelha funcionará apenas no trecho entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé; após esse horário, passará a operar em toda a sua extensão. A estação Brás também seguirá como opção de integração gratuita entre as duas linhas. Para os passageiros do trecho leste da Linha 11-Coral, a Linha 12-Safira é outra alternativa, com transferências nas estações Calmon Viana, Tatuapé e Brás.

Reforço do Paese

Entre os dias 29 e 31 de dezembro e de 5 a 7 de janeiro, haverá reforço no atendimento aos passageiros com a operação do Paese, que contará com ônibus gratuitos nos horários de pico, realizando o trajeto entre Tatuapé e Corinthians-Itaquera pela Radial Leste.

Motivo da interdição

A interdição é necessária para permitir a passagem da tuneladora Shield, conhecida como Tatuzão, que será responsável pela escavação dos túneis da ampliação da Linha 2-Verde.

O início da escavação ocorre em área de solo arenoso e próxima à via da Linha 11-Coral, na região da futura estação Penha, o que exige medidas adicionais de segurança. Durante esse período, o trecho ferroviário será desativado e o solo monitorado continuamente. Após ultrapassar a área da Linha 11-Coral, a tuneladora seguirá em direção ao poço de ventilação Soares Neiva, antes da futura estação Aricanduva.

Ampliação da Linha 2-Verde

As obras fazem parte da ampliação da Linha 2-Verde, que nesta primeira etapa vai ligar a Vila Prudente à Penha, com cerca de 8 quilômetros de extensão e oito novas estações, além da construção de uma nova estação da Linha 11-Coral na Penha. A expectativa é beneficiar mais de 300 mil passageiros por dia, ampliando as opções de deslocamento e redistribuindo a demanda do sistema metroferroviário.