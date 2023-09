Linha-11 Coral funciona com operação especial neste feriado e na sexta com horário de dia últil

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão mudanças na operação durante o feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

Na quinta-feira (07/09), a CPTM atenderá os passageiros com intervalos semelhantes aos de domingo. Para facilitar o retorno das pessoas que ao longo do dia vão se dirigir ao Autódromo de Interlagos, a CPTM vai manter trens circulando e todas as 57 estações abertas para desembarque durante a madrugada da sexta-feira, dia 8. O intervalo entre os trens será ajustado para atender a demanda de passageiros.

O Metrô vai funcionar com a frota utilizada nos finais de semana, com monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO) para colocar mais trens, se necessário. A operação funcionará até à meia-noite para embarque e desembarque, após esse horário, a empresa trabalhará com a estratégia de oferta ininterrupta de viagens para o desembarque de todos os passageiros

Na sexta-feira (8), tanto na CPTM quanto no Metrô, respectivamente a partir das 4h e das 4h40, às estações serão reabertas para entradas e a oferta de trens e os intervalos programados serão os mesmos realizados nos dias úteis.

Na quinta-feira (7), feriado do Dia da Independência, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte seguirão a mesma programação de viagens praticadas aos domingos. Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site da EMTU ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Bilhetes - Os passageiros que vão participar dos eventos deste feriado podem comprar seu bilhete digital QR Code para uso nos trilhos via WhatsApp no 11 3888-2200, aplicativo TOP -- disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs espalhadas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda espalhados pela Capital e região metropolitana e que aceitam dinheiro neste tipo de compra. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no site do TOP (clique aqui).

Bikes - Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Secretaria dos Transportes Metropolitanos

A STM cuida diariamente do transporte de 8,3 milhões de passageiros, na média dos dias úteis. São passageiros que usam os ônibus gerenciados pela EMTU, além dos trens do Metrô, da CPTM e das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9- Esmeralda, estas quatro últimas concedidas à iniciativa privada. A Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado, também é responsabilidade da STM.