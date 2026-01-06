Linha 11-Coral volta a operar em toda extensão a partir desta segunda-feira

A partir das 4 horas desta segunda-feira (5), a Linha 11-Coral da CPTM voltou a funcionar em toda sua extensão, de Estudantes a Palmeiras-Barra Funda, sem a interrupção entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé. A liberação com segurança do trecho interditado foi antecipada após o término de algumas atividades importantes do Tatuzão da Linha 2-Verde do Metrô antes do prazo previsto.

Inicialmente, os trens vão passar pela região da Penha com velocidade reduzida, por medida de segurança. Nesta segunda-feira (5), as integrações gratuitas entre Metrô e CPTM nas estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé permanecerão abertas a partir das 4h40 e o reforço do Sistema PAESE, que atendeu 459 passageiros entre 29 e 31 de dezembro, será mantido no horário de pico da manhã. Ao longo do dia, Metrô e CPTM vão avaliar o uso e necessidade de manter o PAESE no horário do pico da tarde, bem como nos próximos dias.

A interdição foi iniciada no dia 29 de dezembro para permitir a passagem do Tatuzão que vai escavar e construir parte dos túneis da ampliação da Linha 2-Verde. Ela foi planejada para ser feita no período de recesso de fim de ano, que é o de menor movimento de passageiros, com demanda 40% menor, reduzindo os impactos da alteração.

A passagem do Tatuzão é parte das obras de ampliação da Linha 2-Verde, que nesta primeira etapa vai ganhar um novo trecho da Vila Prudente até a Penha, com 8 km e oito novas estações. Além desta nova extensão, a obra compreende a construção de uma nova estação para a Linha 11-Coral, na Penha. Todo esse empreendimento vai beneficiar diretamente a mais de 300 mil pessoas por dia, além de oferecer novas opções de deslocamento, facilitando o trajeto do extremo leste às demais regiões da cidade e redistribuindo o fluxo de passageiros, especialmente nas linhas 3-Vermelha e 11-Coral.