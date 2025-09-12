Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM têm alteração na circulação neste fim de semana

As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (13) e durante toda a operação comercial de domingo (14), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Os trens da Linha 1-Coral circulam pela plataforma 2 nas estações Antônio Gianetti Neto, Ferraz de Vasconcelos e poá no sábado, das 23h à meia-noite, e no domingo, durante toda a operação. No domingo, entre 7h30 e 17h, os trens da linha 11-Coral chegam e partem da Estação Luz. A partir das 17h, o atendimento volta a seguir até Palmeiras-Barra Funda. A estratégia operacional é necessária para serviços na rede aérea de energia, com substituição de cabos.

Na Linha 12-Safira, das 23h30 à meia-noite do sábado, os trens circulam pela plataforma 2 nas estações Jardim Romano e Engenheiro Manoel Feio. No domingo, durante toda a operação (entre 4h e meia-noite), os trens circulam pela plataforma 2 na Estação Engenheiro Goulart, para manutenção preventiva.

Na Linha 7-Rubi, das 23h à meia-noite de sábado e das 4h às 18h de domingo, os trens chegam e partem da plataforma 2 da Estação Botujuru. Os serviços são necessários para a carga e descarga de materiais de via e lançamento de cabos de sinalização.

Na Linha 10-Turquesa, no domingo, das 4h às 6h, os trens circulam pela plataforma 1 nas estações Ribeirão Pires e Guapituba. Os serviços incluem manutenção preventiva e carga e descarga de materiais na via, como dormentes e trilhos.

Durante o domingo, entre 5h e meia-noite, os trens do Expresso Aeroporto funcionais com intervalos de 30 minutos.