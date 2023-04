Linhas 11 e 12 apresentam problemas e atrapalham retorno para casa nesta quinta

A Linha 11-Coral da CPTM, que liga as estações Estudantes e Luz, apresenta problemas no fim da tarde desta quinta-feira (20). Isso porque por conta de problemas técnicos nos equipamentos de via, os trens estão circulando com intervalos maiores entre as estações Luz e Guaianases.

O status para “velocidade reduzida” foi atualizado no site da CPTM por volta das 17h10. No entanto, passageiros têm reclamado nas redes sociais há cerca de uma hora sobre o problema. E tem xingado bastante a Companhia por vários motivos, como superlotação das composições, ar-condicionado desligado e demora nas partidas das estações.

Além dos problemas na Linha 11, muitos passageiros têm se queixado também da Linha 12-Safira, que liga as estações Calmon Viana e Brás. A CPTM informou, por volta das 17h15, que a linha também está com problemas.

“Por motivo de problemas técnicos equipamentos de via, os trens da Linha 12-Safira estão circulando com intervalos maiores entre as Estações Brás e Engº. Manoel Feio”, disse a CPTM.

Segundo a CPTM, nesta quinta-feira, por volta das 16h50, uma falha de sinalização na região da Estação Tatuapé, que atende as Linhas 11-Coral e 12-Safira, causa velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Luz e Guaianases, da Linha 11-Coral, e Brás e Engenheiro Manoel Feio, da Linha 12-Safira.

A equipe de manutenção da CPTM está atuando para normalizar a circulação o mais rápido possível.

ATUALIZADO EM 20/04/2023 ÀS 17H46