Linhas 11 e 12 da CPTM alteram circulação neste fim de semana

As linhas 11-Coral e 12-Safira, que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (02) e durante toda a operação no domingo (03), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado (2), das 11 horas à meia-noite, a Linha 11-Coral terá operação assistida para viagens dos trens entre Estudantes e Palmeiras-Barra Funda e, no fim da operação, das 23 horas à meia-noite, os trens vão circular pela plataforma central 3 na Estação Tatuapé.

As obras são necessárias para manutenção de máquina de chave na via permanente.

Na Linha 11-Coral, durante toda a operação comercial de domingo, os passageiros devem usar a plataforma 2 nas estações Jundiapeba, Braz Cubas e Mogi das Cruzes.

A estratégia operacional é necessária para serviços na rede aérea de energia com substituição de cabos.

Horário

Na Linha 12-Safira, das 4 às 20 horas deste domingo, os trens vão circular pela plataforma 2 nas estações USP Leste e Engenheiro Goulart.

Das 21h à meia-noite, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 das estações São Miguel Paulista e Jardim Helena-Vila Mara. Os serviços são para atuação na rede aérea de energia.

Colaboradores

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local.

É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.