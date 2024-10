Linhas 11 e 12 Safira da CPTM terão gratuidade nos dias de votação para eleições

Os passageiros das Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM ) terão gratuidade neste domingo (6), dia da Eleição Municipal.

A oferta de viagens sem a necessidade de pagamento de bilhetes será válida para os transportes metropolitanos operados pelas empresas CPTM, Metrô e EMTU, assim como pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade.

A medida será aplicada no primeiro turno e, onde houver segundo turno, no dia 27 de outubro, das 6h às 20h. Não será necessário apresentar título de eleitor ou comprovante de votação para utilizar o benefício.

O passe livre nas eleições foi decretado pelo governo do estado, que afirma seguir uma orientação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Operação dos transportes

A CPTM e o Metrô contarão com trens reservas de prontidão em pontos estratégicos, a operação será monitorada e, se necessário, serão adicionados reforços na frota. Também haverá apoio no quadro de funcionários de atendimento nas estações.

Já na EMTU, a programação das linhas metropolitanas seguirá o cronograma habitual de domingos e feriados. A operação será monitorada e se necessário haverá reforço na frota. Para mais detalhes e consulta das programações, acesse o site ou o aplicativo da EMTU.

Transporte Rodoviário

O transporte realizado por ônibus intermunicipal rodoviário, gerenciados pela Artesp, também foram incluídos na gratuidade. Nesse modal, a gratuidade será válida durante todo o dia, no primeiro turno, no dia 6 de outubro, e onde houver segundo turno, no dia 27 de outubro.

Bikes - Vale lembrar que aos domingos os passageiros podem embarcar com suas bicicletas convencionais e também elétricas de tamanho semelhante ao das convencionais no Metrô e na CPTM (o mesmo procedimento vale para sábados e feriados). Já nos dias úteis (de segunda à sexta-feira), o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.