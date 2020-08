Linhas da CPTM da região recebem obras de sinalização e no sistema de energia

As linhas 11- Coral e 12 – Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atende o Alto Tietê, recebem obras de modernização na sinalização e no sistema de energia. De acordo com a companhia, os trabalhos são para garantir a segurança e conforto dos passageiros. No entanto, a CPTM informou que a demanda está reduzida em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A região conta com oito estações pertencentes apenas à Linha 11-Coral (Estudantes, Mogi das Cruzes, Braz Cubas, Jundiapeba, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Antonio Gianetti Neto), três da Linha 12-Safira (Aracaré, Itaquaquecetuba e Engenheiro Manoel Feio), além de Calmon Viana, que atende as duas linhas.

Além das obras que estão sendo realizadas nas linhas do Alto Tietê, a CPTM afirma que a Linha 12- Safira opera com 100% de trens modernos e equipados com ar condicionado e acessibilidade. A companhia informa que o mesmo acontece com os trens da Linha 11-Coral. Porém, não há previsão de incorporação de novos trens.

Lentidão

Na última segunda-feira, a Linha 12 – Safira sofreu uma falha no sistema de energia devido a um raio, que danificou a rede área de “alimentação” dos trens. A CPTM disse que foi necessário o desligamento de energia entre as estações Comendador Ermelino e Engenheiro Manoel Feio, para o reparo e o restabelecimento da circulação. Durante o período dos trabalhos os trens operaram com lentidão na linha. Segundo a companhia, as falhas de energia no sistema também podem acontecer por vandalismo e furtos de cabos do sistema de sinalização, dano por raios, entre outros.

Medidas

Para prevenir esses problemas, a empresa realiza rondas permanentes e está implantando dispositivos antivandalismo e antifurto.