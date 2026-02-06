Linhas da CPTM na região terão alterações no fim de semana

Os passageiros da região que utilizam as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (7) e domingo (8), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Linha 11-Coral

* Sábado (21h até o fim da operação): Embarque e desembarque pela plataforma 1 nas estações Calmon Viana e Suzano para pintura de passarela metálica na estação Calmon Viana;

* Domingo (toda operação): Trens utilizam a plataforma 2 nas estações Brás Cubas e Jundiapeba para substituição de cabos e outros serviços de manutenção;

* Domingo (8h às 17h): Circulação interrompida entre Luz e Palmeiras-Barra Funda. A orientação é utilizar a Linha 10-Turquesa para realizar este trecho;

* Domingo (8h às 24h): Os trens circulam pela plataforma 1 na estação Tatuapé, as alterações ocorrem para realização de obras de manutenção na plataforma 3.

Linha 12-Safira

* Sábado (23h até o fim da operação): Embarque e desembarque pela plataforma 1 na estação Itaquaquecetuba para manutenção em máquina de chave;

* Domingo (4h às 20h): os trens chegam e partem da plataforma 2 nas estações Tatuapé e Jardim Romano devida à carga de materiais.

Na madrugada de sábado (7) para domingo (8), a CPTM terá operação especial para atender os foliões durante as celebrações do pré-Carnaval. A Estação Palmeiras-Barra Funda permanecerá aberta 24 horas para embarque e desembarque e as demais estações de todas as linhas da companhia funcionarão durante a madrugada exclusivamente para desembarque e transferências entre linhas, garantindo mais comodidade e segurança aos passageiros.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.