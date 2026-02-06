Envie seu vídeo(11) 4745-6900
sexta 06 de fevereiro de 2026

Jornal Diário de Suzano - 06/02/2026
Região

Linhas da CPTM na região terão alterações no fim de semana

Mudanças serão para execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da linha férrea

06 fevereiro 2026 - 10h15Por da Região
Linhas da CPTM na região terão alterações no fim de semanaLinhas da CPTM na região terão alterações no fim de semana - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

Os passageiros da região que utilizam as linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (7) e domingo (8), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Linha 11-Coral

* Sábado (21h até o fim da operação): Embarque e desembarque pela plataforma 1 nas estações Calmon Viana e Suzano para pintura de passarela metálica na estação Calmon Viana;  
* Domingo (toda operação): Trens utilizam a plataforma 2 nas estações Brás Cubas e Jundiapeba para substituição de cabos e outros serviços de manutenção;  
* Domingo (8h às 17h): Circulação interrompida entre Luz e Palmeiras-Barra Funda. A orientação é utilizar a Linha 10-Turquesa para realizar este trecho; 
* Domingo (8h às 24h): Os trens circulam pela plataforma 1 na estação Tatuapé, as alterações ocorrem para realização de obras de manutenção na plataforma 3.  

Linha 12-Safira  

* Sábado (23h até o fim da operação): Embarque e desembarque pela plataforma 1 na estação Itaquaquecetuba para manutenção em máquina de chave;  
* Domingo (4h às 20h): os trens chegam e partem da plataforma 2 nas estações Tatuapé e Jardim Romano devida à carga de materiais. 

Na madrugada de sábado (7) para domingo (8), a CPTM terá operação especial para atender os foliões durante as celebrações do pré-Carnaval. A Estação Palmeiras-Barra Funda permanecerá aberta 24 horas para embarque e desembarque e as demais estações de todas as linhas da companhia funcionarão durante a madrugada exclusivamente para desembarque e transferências entre linhas, garantindo mais comodidade e segurança aos passageiros.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.  

