Região

Linhas de trem do Alto Tietê têm alteração na circulação neste fim de semana

Linhas do Alto Tietê, como a 11-Coral e 12-Safira, vão ter mudanças neste sábado e domingo

08 agosto 2025 - 21h40Por da Região
Linhas de trem do Alto Tietê têm alteração na circulação neste fim de semanaLinhas de trem do Alto Tietê têm alteração na circulação neste fim de semana - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)
As linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que atendem a região, terão mudanças operacionais que serão realizadas no sábado (09) e domingo (10), para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.
 
No sábado, das 22h até o final da operação, a Linha 11-Coral terá alteração na operação para realização de serviços de manutenção na via permanente. Neste período, a circulação dos trens ficará em via única entre as estações Jundiapeba e Estudantes. Já entre 23h30 e 0h, os trens da Linha 12-Safira farão o embarque e desembarque na plataforma 7 da estação Brás para a equipe de manutenção fazer a instalação de redução de vão na plataforma 6 do local. 
 
Ainda no domingo, durante toda a operação comercial (4h à 0h), os trens da Linha 11-Coral entre as estações Braz Cubas e Estudantes também estarão em via única para a substituição de cabos da rede aérea no trajeto. Já na Linha 12-Safira, entre as estações Eng. Goulart e Brás, a circulação ficará em via única para manutenção da sinalização dos trilhos. Além disso, no final da circulação, entre 23h30 e 00h, os trens na estação Brás irão desembarcar e embarcar os passageiros somente na plataforma 7, para a continuação da inserção dos redutores de vão entre a plataforma e os trens.
 
Outras linhas
 
No domingo, das 4h às 6h, os trens da Linha 10-Turquesa, no sentido Brás, circularão em via única entre as estações Mauá e Capuava para manutenção preventiva na rede aérea. Das 7h30 às 18h, os trens que circulam entre as estações da Luz e Palmeiras-Barra Funda da Linha 7-Rubi, sentido Jundiaí, circularão em via única e não pararão na estação Água Branca.
 
Ou seja, os passageiros que estiverem no sentido Jundiaí e quiserem desembarcar na estação Água Branca, terão que seguir até a estação Lapa, desembarcar, trocar de plataforma e reembarcar no trem sentido Palmeiras-Barra Funda para conseguir descer na estação desejada. Esta estratégia de circulação foi realizada para a equipe de manutenção atuar em postes de alimentação de energia e subestações da região. 
 
Das 9h às 13h, entre as estações Rio Grande da Serra e Guapituba, os trens irão circular em via única devido à manutenção na rede aérea da região. E, a partir das 18h, os trens do serviço 710 utilizarão as plataformas 5 e 6 da estação Palmeiras-Barra Funda devido a estratégia operacional. 
 
Segundo a CPTM, os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. 

