Lista de pedidos a Kassab inclui alça, duplicação e abertura do HC

Prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) participaram, na quinta-feira, de audiência com o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado, Gilberto Kassab, no Palácio dos Bandeirantes. O encontro teve como pauta a apresentação das demandas regionais e municipais prioritárias que necessitam de apoio estadual.

Durante a reunião, o presidente do Condemat, Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes, relacionou as demandas da região. Na sequência, os demais prefeitos pontuaram as reivindicações dos municípios e solicitaram a liberação de convênios firmados na gestão passada.

“Foi uma importante oportunidade para apresentarmos as pautas prioritárias da região, além das demandas municipais”, destacou o presidente Caio Cunha.

Entre as principais demandas apresentadas está a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê, oficialmente criado no ano passado na estrutura do Hospital das Clínicas de Suzano. A solicitação é para que o hospital seja aberto imediatamente como rede referenciada do Alto Tietê, o que ajudará a desafogar as outras unidades hospitalares existentes na região, como o Hospital Luzia de Pinho Melo.

Foram apresentadas ainda as necessidades de obras de infraestrutura e mobilidade urbana para a região, como a implantação de duas alças de saída no Trecho Leste do Rodoanel (SP-021), na divisa dos municípios de Suzano e Poá; o término da duplicação da Rodovia Mogi-Dutra (SP-88), no trecho de Arujá; a duplicação da SP-56, que interliga os municípios de Itaquaquecetuba, Arujá, Santa Isabel e Igaratá; além da construção de linha de metrô ligando Guarulhos a São Paulo.

Os estragos causados pelas chuvas também entraram em pauta na reunião com o reforço do pedido para o desassoreamento do Rio Tietê no trecho entre Mogi das Cruzes e Guarulhos, além de medidas e recursos emergenciais para o atendimento de famílias que estão desabrigadas.

Na área da segurança, os prefeitos solicitaram a implantação de mais uma unidade do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) na região para combater o crime de maneira mais ostensiva.

Foi apresentada ainda a necessidade de apoio do Governo do Estado para a conclusão das obras e custeio do Instituto da Saúde da Mulher, que funcionará em Guarulhos atendendo toda a região do Alto Tietê.

Kassab acolheu as demandas juntamente com sua equipe técnica e se comprometeu a intermediá-las junto às secretarias e órgãos pertinentes.

A reunião contou com a participação do deputado federal, Marco Bertaiolli. Participaram da audiência os prefeitos Luís Camargo (Arujá), que é vice-presidente do Condemat, Carlos Aberto Taino Jr (Biritiba Mirim), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Guti (Guarulhos), Elzo Elias de Souza (Igaratá), Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba), Marcia Bin (Poá), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Adriano Levorin (Santa Branca) e Carlos Chinchilla (Santa Isabel), além de secretários e técnicos dos municípios.

Bolsa Trabalho

A continuidade do programa Bolsa Trabalho, vinculado à secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, também foi pautada pelo Conselho de Prefeitos do Condemat durante a audiência com Gilberto Kassab.