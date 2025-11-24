Live de pré-lançamento do livro Corpo-Bruja acontece nesta terça-feira

O projeto “Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia” entra em uma nova fase com o pré-lançamento da plaquete Corpo-Bruja, obra do poeta, performer e produtor cultural Matheus Borges. A primeira apresentação pública do livro acontecerá em uma live especial nesta terça-feira (25/11), às 20h, no instagram @aosprimatas.

A transmissão marca o início da pré-venda e contará com a participação de Gabriel Penner, poeta e editor argentino, para uma conversa sobre escrita, corpo, território, bilinguismo e as potências de um diálogo literário entre Brasil e Argentina.

A live inaugura o circuito internacional do livro, que após o lançamento no Brasil seguirá para ações de divulgação na Argentina e demais países hispanohablantes, fortalecendo o intercâmbio literário latino-americano construído pelo projeto.

Sobre o livro

A plaquete Corpo-Bruja é um desdobramento do projeto Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia, que une literatura, oralidade e educação como práticas de transformação social.



O livro nasce de uma parceria entre a Antípoda Editorial (Brasil) e a Fundamental Ediciones (Argentina), explorando a palavra enquanto gesto ancestral, político e poético.

Além da versão impressa, o público terá acesso gratuito ao audiobook, disponível via QR Code e plataformas de streaming, com leitura performática e trilha original.

Lançamento neste sábado (29) com Sarau Comunitário

O lançamento oficial de Corpo-Bruja acontece neste sábado (29/11), das 11h às 15h, no Bosque Nova Poá (Av. Adutora, 10 – Jardim Nova Poá, Poá).



Será um Sarau Comunitário aberto e gratuito, reunindo artistas, educadores e moradores da região.

A programação inclui ainda apresentações culturais, acessibilidade em Libras e sorteio de exemplares da plaquete.

Sobre o autor

Matheus Borges é escritor, performer e produtor cultural, autor de Azia d(á) Poesia (2019) e O Que Habita Inabitáveis Lugares (2021). Há mais de 15 anos atua em projetos literários e artísticos no Brasil e na América Latina, unindo poesia, oralidade e educação. Idealizador da Okê! Produções Culturais, tem trajetória marcada pelo desenvolvimento de projetos que ampliam o acesso à arte, à leitura e às políticas públicas de cultura.

Instagram: @aosprimatas

Sobre o projeto

Corpo-Bruja integra o projeto Palavra-Terra-Corpo – Educar com Poesia, contemplado pelo Edital 03/2025 – PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), com apoio da Secretaria de Cultura de Poá e do Ministério da Cultura.

A iniciativa articula oralidade, ancestralidade e escuta como práticas de letramento simbólico e social, alinhadas ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo, promovendo pedagogias libertadoras e reafirmando o direito à leitura como gesto de pertencimento.