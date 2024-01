Livro da Promotora de Justiça fala do uso da Tecnologia na investigação de crimes sexuais

Presidente do Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral a Vítimas (Pró-Vítima), a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos está entre os co-autores do livro “Crimes Sexuais”. Organizada pela médica e sexóloga forense Mariana Ferreira e pela delegada de Polícia Francini Ibrahin, a obra será lançada nesta sexta-feira (12/1), em São Paulo-SP, na Drummond Livraria (Avenida Paulista, 2.073 - Conjunto Nacional - Loja 153), às 18h30.

Em seu artigo, Celeste aborda a aplicação dos meios tecnológicos na elucidação de crimes sexuais, de delitos cibernéticos sexuais, e do estupro virtual. A promotora de Justiça foi convidada para participar da obra na qualidade de especialista, ao lado de outros 27 profissionais que têm forte atuação nas áreas do Direito, da Perícia Criminal, da Psicologia e da Criminologia:

“O texto de minha autoria provoca reflexão sobre como a Tecnologia pode ser ferramenta importante tanto na prevenção quanto na repressão do comportamento delitivo. O conteúdo também abre discussão sobre as novas fronteiras dos crimes sexuais no mundo digital e os desafios lançados à Polícia Civil na condução das investigações”, observa a promotora de Justiça.

Ainda de acordo com a jurista, além do enriquecimento científico para a comunidade acadêmica, “Crimes Sexuais” vai ao encontro das premissas do Pró-Vítima quanto ao fortalecimento das políticas de desenvolvimento das Ciências Vitimológicas e de Justiça por todo o País.

Durante a noite de autógrafos, que tem início às 18h30, na Drummond Livraria, os interessados poderão adquirir a obra, que tem prefácio do diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), delegado Júlio Gustavo Vieira Guebert, e selo da Editora Mizuno. O título estará à venda, na oportunidade, por R$ 200. No entanto, já é possível adquirir o livro com 10% de desconto acessando o link https://www.editoramizuno.com.br/crimes-sexuais.html.

A médica Mariana Ferreira, que também é sexóloga forense, e a delegada de Polícia Francini Ibrahin são as responsáveis pela organização da obra, que, de maneira profunda, didática e objetiva, trata de delitos contra a dignidade sexual.

“Crimes Sexuais” é recomendado para profissionais de diversas áreas, acadêmicos e concurseiros que desejam aprofundar conhecimentos sobre a temática central.

Além de Celeste, participam como co-autores da obra Alethea Maria Carolina Sales Bernardo; Ana Caroline de Souza Correa; Ana Claudia Pacheco; Antonio de Pádua Serafim; Ariane Lilian Melo Rodrigues; Carla Priscila Del Nero; Cecília Rodrigues Hildebrand; Daniela Pedroso; Fabiana Botelho Zapata; Fabiana Saffi; Fernanda dos Santos Ueda; Isabela Sobral; Ivana David; Jakelline Costa Barros dos Santos; Joaquim Leitão Júnior; Juliana Antunes Barros Amorim; Marcelo de Lima Lessa; Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos; Maria Luísa Dalla Bernardina; Osvaldo Evangelista Júnior; Patrícia Fonseca; Samira Bueno; Sandra Aparecida dos Santos; Soraya Libardi Galesi; Tristão de Carvalho; Valéria Diez Fernandes; e William Abner de Souza.