Livro sobre condomínios do jornalista Roberto Viegas será lançado dia 24 de março

O livro “Viver e Trabalhar em Condomínio – Um guia prático e sensível sobre o ambiente condominial”, de autoria do jornalista Roberto Viegas, será lançado no dia 24 de março, às 19 horas, numa noite de autógrafos na Livraria da Vila (Avenida Paulista, 1063 - esquina com a Alameda Campinas).

A publicação apresenta os principais desafios e consequências da expansão do mercado imobiliário nas grandes e médias cidades, possibilitando a criação anual de milhares de novos imóveis em condomínios de diferentes perfis e públicos - da habitação de interesse social ao apartamento de altíssimo padrão.

Publicado pela Editora Alta Books (selo Actual), o livro detalha o funcionamento e a estrutura dos condomínios, o papel e as relações do síndico e da administradora com os condôminos na fase de implantação, que originalmente eram clientes de uma incorporadora ou construtora. Além de abordar aspectos dessa transição, o autor avança sobre as dores e angústias vividas pelo adquirente de imóvel na planta, durante o período de construção, e os conflitos naturais da convivência no condomínio implantado.

Com base na sua experiência no mercado, o autor também relata histórias vividas em sua trajetória que mostram a complexidade do relacionamento com clientes no modelo de incorporação imobiliária, e entre condôminos, que experimentam pela primeira vez a experiência de uma implantação ou da vida em condomínio, e tendem a verem frustradas suas expectativas.

O prefácio do livro é do advogado Marcio Rachkorsky, uma das maiores autoridades em Direito Condominial no País, comentarista da TV Globo e da Rádio CBN. O livro tem 96 páginas e o preço do exemplar é de R$ 49,00.

Na fase de pré-lançamento, o conteúdo do livro para Kindle já está disponível em www.amazon.com.br e as encomendas e reservas da versão impressa podem ser feitas com a editora (www.altabooks.com.br )

Roberto Viegas atua no mercado imobiliário há mais de 25 anos, período em que, como diretor de uma incorporadora, realizou 208 implantações de condomínio, em 30 cidades de 10 estados brasileiros. Atualmente, é consultor de incorporadoras, construtoras e administradoras de condomínio; palestrante em eventos do setor em entidades como Secovi-SP (Sindicato da Habitação), AABIC (Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios) e Sinduscon-SP. Também é colunista do Portal SíndicoNet.

