Lucas Sanches fecha 2023 com 42 ações protocoladas no MP contra Guti e Prefeitura de Guarulhos-SP

O vereador Lucas Sanches (PL) concluiu 2023 com um mandato combativo, austero e de resultados em Guarulhos-SP. No acumulado do ano passado, o parlamentar protocolou no Ministério Público (MP) 42 denúncias que investigam possível má conduta da atual gestão na execução de obras, na aplicação de recursos públicos e na administração de serviços essenciais na Saúde, na Educação, no Transporte e na Segurança.

A fiscalização do parlamentar bolsonarista, inclusive em serviços públicos oferecidos na periferia da segunda maior cidade do estado de São Paulo, provocou, quase que de imediato, reação por parte do atual governo municipal, mesmo que, em algumas situações, de forma paliativa ou improvisada, com ajustes e providências emergenciais:

“Nossa luta em Guarulhos é para que a cidade trilhe o caminho do desenvolvimento e que entregue, de fato, benefícios e serviços de qualidade ao povo. Não foram poucas as vezes em que, depois de eu fiscalizar um serviço ou um equipamento, a Prefeitura apareceu com remendos como resposta e solução. Não é de improviso que o município precisa. Infelizmente, temos um poder público municipal que deixa de cumprir seu papel e que chega ao ponto de ter de ser cobrado judicialmente”, observa Sanches.

Entre as principais ações protocoladas pelo parlamentar no MP contra a Prefeitura de Guarulhos e o prefeito Gustavo Henric Costa (PSD), o Guti, destacam-se a possibilidade de superfaturamento em contratos de iluminação pública, e na compra de uniformes, de ovos de Páscoa e de máscaras descartáveis. Todas essas licitações, segundo Sanches, foram suspensas e retomadas apenas quando os valores acima do preço do mercado foram corrigidos.

O saldo positivo de 2023 no Gabinete do vereador do PL contabiliza, ainda, mais de 300 requerimentos aprovados em Plenário, 34 projetos de lei apresentados e a derrubada da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS). Sanches foi um dos parlamentares de Guarulhos que, desde o início, foi contra a “taxa do lixo” proposta por Guti. O recolhimento chegou a vigorar na cidade durante cinco meses, sendo invalidada apenas após o revés do Legislativo.

De acordo com o vereador, os resultados ao longo de 2023 demostram, além do empenho de seu mandato a favor do povo, uma oposição sólida e de direita no município. Sanches promete para 2024 a mesma postura firme contra o governo Guti e ainda mais fiscalizações:

“Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. É um município que tem recursos, só que o dinheiro é mal administrado. Estamos falando de uma Prefeitura que deixa faltar remédios, médicos e até ar-condicionado nos postos de saúde. Isso sem falar nas obras paradas e na quantidade de problemas que detectei em creche, em escola. A gestão precisa pensar no cidadão. Não é isso que acontece, infelizmente”.

O vereador do PL também destaca a austeridade de seu mandato quanto à estrutura pública disponível para uso parlamentar:

“Sou o único vereador da história de Guarulhos, em seus 463 anos de existência, a abrir mão de carro oficial e de combustível, além de reduzir os gastos com a verba de Gabinete. Isso é respeito com o dinheiro do contribuinte”, reforça.

PT, Não!

Pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos pelo PL, Sanches deixa claro que, em 2024, as fiscalizações terão continuidade, na qualidade de vereador, mas que um de seus objetivos é trabalhar fortemente para que o PT não retorne ao poder.

Em prévias realizadas recentemente, o partido oficializou a pré-candidatura à Prefeitura de Guarulhos de um deputado federal que tem base eleitoral na cidade. Em paralelo, outro nome da sigla tenta se viabilizar para, também, concorrer a prefeito nas eleições municipais:

“Lutamos para que a esquerda não retorne ao poder em Guarulhos, pois sabemos o quanto foi prejudicial para a população os 16 anos de gestão petista. Eu ando pelas ruas, converso com as pessoas e sinto que não é retrocesso que querem para a cidade”.