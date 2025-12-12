Luis Camargo assume Condemat+: 'Missão será manter ritmo de trabalho'

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) elegeu nesta sexta-feira (12/12) a nova diretoria que conduzirá o consórcio em 2026.

O prefeito de Arujá, Luís Camargo, foi escolhido para assumir a presidência no próximo exercício, tendo ao seu lado o vice-presidente Pedro Ishi (Suzano), o 1º tesoureiro Saulo Souza (Poá), o 2º tesoureiro Rodolfo Marcondes (Salesópolis) e a secretária Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos). A votação ocorreu durante a última assembleia de 2025, marcada pela transição de gestão e pela reafirmação do compromisso regional com transparência, integração e fortalecimento institucional.

A reunião também foi conduzida pelo atual presidente, Eduardo Boigues, prefeito de Itaquaquecetuba, que encerrou o ciclo da diretoria.

Na oportunidade, ainda foi definido o novo Conselho Fiscal do consórcio, contando com a presidência do prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla, e com a participação de Gabriel Prianti (Igaratá), Walid Ali Hamid, o Aladim (Mairiporã), Mara Bertaiolli (Mogi das Cruzes) e Adriano Levorin (Santa Branca) como membros. O presidente eleito, Luís Camargo, reforçou o compromisso com a continuidade do trabalho e com a ampliação das ações regionais. “O Condemat+ é hoje uma das mais importantes estruturas de governança do Estado. Nossa missão será manter o ritmo de trabalho, fortalecer a integração dos municípios e avançar em áreas essenciais, como saúde, segurança, desenvolvimento econômico, inovação e sustentabilidade. Vamos seguir construindo uma região cada vez mais articulada, moderna e preparada para os desafios que virão”.

Luís Camargo

Luís Camargo está em seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Arujá, sendo que neste ano também esteve na presidência do Conselho Fiscal do CONDEMAT+. O prefeito é Mestre em Direito pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Direito Econômico-Penal pela Universidade de Coimbra e especialista em Direito Tributário pela PUC-SP. Também foi presidente da OAB de Arujá, durante seis anos.