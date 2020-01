Luiz Antonio do Nascimento assume o Hospital Regional de Ferraz

O Hospital Regional “Doutor Osíris Florindo Coelho”, que funciona em Ferraz de Vasconcelos tem um novo diretor-geral: o médico Luiz Antonio do Nascimento. A nomeação do geriatra para o cargo máximo da unidade hospitalar que tem gestão estadual foi publicada no Diário Oficial (D.O.) desta sexta-feira (3). Humanizar o atendimento, potencializar o número de cirurgias, reabrir o 6º andar do hospital, bem como o Pronto-Socorro (PS), a Enfermaria e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Pediatria são algumas das prioridades do médico.

Concursado do Governo do Estado de São Paulo desde 1986 para funções dentro do próprio Regional, Nascimento passa a responder pelo Hospital em substituição ao cirurgião-vascular Vanderley de Almeida Rosa no cargo de diretor-técnico de Saúde III SQC – I. A nomeação do geriatra acontece com aval do secretário de Saúde do governo de João Doria (PSDB), José Henrique Germann Ferreira, que esteve no Alto Tietê recentemente para anunciar melhorias e investimentos na casa dos R$ 8 milhões para a unidade.

Nascimento vê a “promoção” como importante oportunidade para rever alguns protocolos do Regional, a fim de humanizar o atendimento prestado aos pacientes. Uma das primeiras providências deve recair no trabalho de reabertura da Pediatria do Hospital, incluindo o PS, a Enfermaria e a UTI. O médico também quer melhorar o acolhimento na ala de Psiquiatria e, principalmente, deixar o atendimento no PS Adulto mais ágil, digno e qualitativo, bem como aumentar o número de cirurgias.

A unidade, que é Referência na região, é especializada, ainda, em acolhimento médico-hospitalar de Urgência e de Emergência em Buco-Maxilo, em Obstetrícia, em Clínica Médica e em Ortopedia:

“Neste primeiro momento, precisamos reconhecer, levantar tudo o que precisa ser feito no Regional, para que haja melhorias significativas. Mas, vejo como prioridade a reabertura do 6º andar do Hospital, que está fechado por falta de profissionais, sobretudo de Enfermagem, para atuarem na área. Teremos, a princípio, de trabalhar a Gestão dessa ala junto à Secretaria de Estado de Saúde. E, não menos importante: a Pediatria, as cirurgias e a Psiquiatria também apresentam desafios os quais teremos de enfrentar”, adianta Nascimento.

O Regional tem nove andares, onde estão distribuídos Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico / UTI Adulto; Centro Obstétrico / UTI Neonatal; Área de Convivência; Maternidade; Internação Cirúrgica e Clínica Médica. A torre que abarca esses serviços foi entregue pelo então governador José Serra (PSDB), em dezembro de 2007, após uma grande reforma e ampliação pelas quais passou o Hospital. Atualmente, a unidade contabiliza 14 mil consultas e 900 internações, mês.

Trajetória

Natural de São Paulo-SP, Luiz Antonio do Nascimento tem 67 anos. Formado em Medicina, pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), do Espírito Santo, Nascimento é especialista em Geriatria, pelo Hospital Municipal do Servidor Público de São Paulo; especialista em Clínica Médica, pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica; e especialista em Nutrologia, pela Ganep - maior instituição especializada em Terapia Médico-Nutricional do Brasil.

O médico também frequentou um curso de Administração Hospitalar, na Universidade de Ribeirão Preto-SP, e é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Com pouco mais de 36 anos de experiência profissional, Nascimento trabalhou no Hospital Israelita "Albert Einstein", de São Paulo; na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Itaquera, capital; e no posto de saúde de Guaianazes, bairro da zona leste paulista, do qual foi chefe.

Nascimento ainda atuou como médico e diretor-geral, anos atrás, no Hospital Regional "Doutor Osíris Florindo Coelho" e, por duas gestões, foi secretário de Saúde da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.