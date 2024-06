Luiz Bacci é condenado a pagar R$ 106,4 mil por divulgar pesquisa não regulamentada de Mogi

O jornalista e apresentador Luiz Bacci foi condenado a pagar uma multa de R$ 106,4 mil após divulgar uma pesquisa eleitoral não regulamentada de Mogi das Cruzes. Bacci também teve de apagar a publicação, que foi feita em 9 de junho.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (24) e foi assinada pela Juíza Eleitoral Ana Carmem de Souza Silva. A representação foi feita pelo Partido Solidariedade.

Na publicação, Bacci disse que Mara Bertaiolli (PL) deve ser eleita prefeita de Mogi das Cruzes. “Levantamento realizado para avaliação interna política, obtido com exclusividade por ‘B Notícias’ indicou Mara Bertaiolli na liderança com grandes chances de se tornar a primeira prefeita de Mogi das Cruzes, um dos municípios mais importantes do Estado de São Paulo”, disse a legenda da publicação.

A representação do Partido Solidariedade argumentou que a pesquisa não foi regularmente registrada para divulgação pública, já que era um “levantamento para avaliação interna política”.

Na decisão, a juíza eleitoral determinou que o pagamento da multa deveria ser feito em até 15 dias. A postagem tinha de ser excluída em até um dia após Bacci ter ciência da sentença. O DS entrou no perfil do jornalista e não encontrou a publicação.

A decisão ainda diz que os autos devem ser remetidos à autoridade policial, para que seja apurada se a publicação do jornalista consistia “em mera divulgação de pesquisa existente, mas de cunho interno não registrada ou divulgação fraudulenta de informações falsas, incompletas ou deturpadas”.

O DS tenta contato com Luiz Bacci para posicionamento do jornalista.