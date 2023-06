Luzes em túneis e pintura de 'castelinho' de Calmon alteram circulação de trens no fim de semana

A circulação de trens nas Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM terá algumas alterações neste fim de semana (01 e 02 de julho) para a realização de obras de manutenção e modernização das linhas que atravessam a zona leste da capital paulista e a região do Alto Tietê.

No sábado (01/07), por conta de obras de modernização da iluminação dos túneis localizados entre as Estações Corinthians-Itaquera e Guaianases, os trens que saem da Luz terão como destinos alternados Estudantes e Corinthians-Itaquera neste período. Já a partir de Estudantes, um trem seguirá para a Luz e outro para Guaianases.

Já no domingo (02/07) a pintura do "Castelinho" localizado na Estação Calmon Viana, que atende tanto a Linha 11-Coral quanto a 12-Safira, fará com que os trens da Linha 11 utilizem a Plataforma 1 para embarque e desembarque e a Plataforma 4 da mesma estação para a Linha 12-Safira, entre 08 e 20h. Em Suzano, a chegada e saída dos passageiros acontecerá apenas pela Plataforma 1 e em Aracaré, pela Plataforma 2.

Além disso, durante toda a operação comercial os trens da Linha 12-Safira utilizarão apenas a Plataforma 1 das Estações Comendador Ermelino e São Miguel Paulista para descarga de brita e substituição de trilhos, entre outras atividades.

Vale lembrar que aos sábados a partir das 21h e domingos durante toda a operação comercial o intervalo médio entre os trens é de até 35 minutos nas cinco linhas da CPTM para a realização de diversas obras de modernização e manutenção, que garantem maior conforto e segurança dos passageiros, principalmente nos dias e horários com maior movimento.