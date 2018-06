Mãe homenageia filho que morreu na Ayrton Senna e pede conscientização de motoristas

A dona de casa Seloide Ferreira, de 47 anos, prestou uma homenagem ao filho Wesley Ferreira dos Santos, que foi morto após ser atropelado por um carro na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), na altura do quilômetro 35, em Itaquaquecetuba. No trecho onde ocorreu o acidente, foi colocada uma cruz para alertar e conscientizar aos motoristas, que trafegam pelo local, dos riscos de se dirigir em alta velocidade.

"É horrível a dor da perda, ainda mais a perda de um filho. Não desejo essa dor para ninguém e não quero que nenhuma mãe e nenhuma família passe pelo o que eu passei. Por isso decidir fazer a homenagem. É para alertar as pessoas que passam pela via. Quero que os motoristas coloquem a consciência em ordem e tenham noção de que estão com uma arma nas mãos e que isso pode acabar com as famílias”, disse emocionada.

A homenagem aconteceu um mês após o acidente. Na ocasião, Seloide acendeu velas e orou pelo filho.

Wesley atravessava a pista quando foi atingido por um carro. O motorista estacionou e pediu socorro. Wesley foi levado às pressas ao hospital mas não resistiu aos ferimentos. Ele tinha 23 anos e era o caçula de 5 irmãos.