Magic City recebe mais de 3 mil crianças em 16ª edição do Dia Nacional da Alegria

Na última quinta-feira (10), o parque aquático Magic City, em Suzano (SP), abriu suas portas para receber mais de 3.100 crianças e adolescentes atendidos por cerca de 40 instituições sociais, em mais uma edição do Dia Nacional da Alegria (DNA). A ação é promovida pelo SINDEPAT em parceria com a Adibra, e tem como objetivo proporcionar um dia inesquecível de lazer, cultura e inclusão para jovens em situação de vulnerabilidade.

Durante todo o dia, os participantes aproveitaram livremente as atrações do parque aquático gratuitamente, além de contarem com alimentação e uma programação recheada de música e dança. O clima de festa foi garantido pelas apresentações dos grupos New Power e Shakeese, e pela energia do DJ Sheik, que animou os visitantes do início ao fim.

O evento também contou com a participação de influenciadores digitais que atuaram como padrinhos da ação, como Alice Monteiro, Bielzinho Myranda e Victor Reches. Eles interagiram com as crianças, tiraram fotos e participaram das brincadeiras, tornando o momento ainda mais especial. Juntos, somam quase cinco milhões de seguidores em suas redes sociais, ampliando ainda mais a visibilidade do projeto.

Para garantir que tudo saísse como planejado, o Magic City mobilizou 165 voluntários, incluindo 28 membros do Rotary Club de Suzano, que atuaram em diferentes frentes – da cozinha à recepção das instituições. A empresa HCI Group também contribuiu com doações que ajudaram a viabilizar a ação. A Prefeitura de Suzano foi representada por Beatriz Leite, diretora do Fundo Social de Solidariedade e do SASPE (Serviço de Ação Social e Projetos Especiais).

As instituições participantes foram escolhidas a partir de critérios definidos pela Adibra e pelo SINDEPAT, priorizando aquelas que ainda não haviam participado do projeto em edições anteriores. Entre elas, estiveram presentes o Instituto Cegonha, o Lar da Criança Feliz e o Projeto Craque do Amanhã. Juntas, as organizações beneficiadas atendem mais de sete mil crianças e adolescentes, o que reforça a importância e o impacto social de uma iniciativa como essa.

“Ver esse monte de criança sorrindo, se divertindo e se sentindo parte de algo tão bonito nos mostra o verdadeiro valor do nosso trabalho. O DNA é sobre isso: transformar realidades com alegria e acolhimento”, afirma Talita Bernardino, analista de ESG do Magic City.

Criado em 2008, o Dia Nacional da Alegria chegou à sua 16ª edição em 2025 e reúne parques e atrações turísticas de todo o Brasil para oferecer um dia especial a crianças e adolescentes atendidos por instituições sociais. O Magic City participa da iniciativa desde 2009 e é um dos destaques da ação no estado de São Paulo.