Maiara e Maraisa reúnem mais de 60 mil pessoas no primeiro dia do Itaquá Rodeio Fest

O evento celebra os 463 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Uma grande estrutura foi montada no Jardim Adriane para recepcionar o público que foi ao delírio com grandes sucessos da dupla feminina. Não faltaram sucessos como “A Culpa é Nossa”, “Medo Bobo”, “10%”, além de hits atuais, como “Narcisista” e “Felizes para Sempre”.

Idealizador do evento, o prefeito de Itaquá, Delegado Eduardo Boigues (PP), inaugurou a festa, que une grandes artistas nacionais em prol da causa social. Por meio da troca solidária de alimentos por ingressos para os sete dias de rodeio, já foram arrecadadas mais de 200 toneladas de mantimentos e mais de mil pacotes de fraldas:

“Estamos comemorando 463 anos de nosso município no melhor estilo, com ações sociais em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade social e proporcionando uma semana de shows com os artistas mais conceituados do Brasil. É uma honra fazer parte de mais um capítulo da história da cidade, com o maior rodeio de portas abertas do País e sem um real de dinheiro público. Em Itaquá, a iniciativa privada investe na festa e a Prefeitura, em Saúde, em Educação e em Segurança”, comemorou Boigues.

Abertura oficial

A cerimônia de abertura do rodeio contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL), do deputado estadual Thomé Abduch (Republicanos), da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Itaquá, Mila Prates Boigues, do organizador do evento, o empresário Marcos Pacheco, além de secretários municipais, vereadores e representantes da sociedade civil organizada. Representando o Governo de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), estava o o secretário de Estado de Turismo, Roberto de Lucena.

O evento teve como ápice a entrada da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Após as preces, o público pôde experimentar um pouco do que está por vir nos próximos dias de montaria, com a apresentação de cavalos adestrados da raça Frísio.

A partir desta 5ª feira, às 20h, os peões entram na arena para a missão de permanecer 8 segundos em touros e em cavalos. À meia-noite, o cantor Gusttavo Lima sobe ao palco no melhor estilo embaixador, trazendo hits consagrados, além do tradicional modão sertanejo. Os portões abrem às 19h.

Ingressos

Quem ainda não adquiriu seu lugar para o Itaquá Rodeio Fest 2023 pode fazer a troca solidária de um 1kg de alimento por uma entrada. A troca acontece apenas no Itaquá Park Shopping, até o último dia de evento (16/9), das 12h às 18h. Os ingressos são limitados. Para frontstage (pista VIP) e camarote individual, as vendas das últimas unidades continuam somente pelo site www.itaquarodeiofest.com.br.

O clima de festa tomou conta oficialmente de Itaquaquecetuba-SP na noite dessa 4ª feira (6/9), com a abertura oficial do Itaquá Rodeio Fest 2023. Mais de 60 mil pessoas compareceram ao maior rodeio de portas abertas do Brasil. O embalo foi comandado pelas irmãs sertanejas Maiara e Maraisa, e, na sequência, pela dupla natural da cidade e fenômeno no Alto Tietê, Marcos e Bueno. A festa continua nesta 5ª feira (7/9), com início das provas de montaria e show de Gusttavo Lima.