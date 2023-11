Maior Comprador da região, eleição de Milei na Argentina liga alerta no Ciesp Alto Tietê

A eleição de Javier Milei na Argentina no último domingo ligou alerta para o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) do Alto Tietê.

Isso porque o país vizinho é o segundo maior comprador de produtos do Alto Tietê e o maior da América do Sul.

Ao DS, o presidente do Ciesp da região, José Francisco Caseiro, ressaltou a importância da democria, mas espera pelos “próximos passos do novo presidente” e que por enquanto “tudo é incerto”.

“A democracia é um fato soberano e a alternância de poder é natural nesse processo, portanto não pode interferir nas pautas de interesse para as pessoas e para o desenvolvimento das nações. Até a adoção das primeiras medidas econômicas do presidente eleito, permanece a incerteza quanto aos rumos da Argentina, país este que nos últimos meses enfrenta o comprometimento do poder de compra”, disse o presidente.

O Ciesp estadual afirmou que a vitória de Javier Milei nas eleições argentinas não deverá enfraquecer os laços comerciais brasileiros com a Argentina, já que as nações são grandes parceiras econômicas e possuem relações estreitas.

“Nesse momento é preciso fortalecer o Mercosul e seguir adiante com o acordo firmado com a União Europeia”, disse a entidade.

Para o Ciesp, o bloco econômico da América do Sul precisa trabalhar para recompor as cadeias regionais e globais de fornecimento impactadas por uma série de situações macroeconômicas, além de ampliar as importações na área, o que fortalecerá o Mercosul.

E em relação a parceria com a União Europeia “é a chance de retirar boa parte das tarifas dos bens manufaturados no comércio bilateral, sem contar o desenvolvimento do setor industrial que trará mais emprego e renda para a região”.



Milei

O candidato de ultradireita Javier Milei venceu as eleições na Argentina com 55,75% dos votos, contra 44,24% do candidato governista e atual ministro da Economia, Sergio Massa.