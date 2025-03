Maioria das prefeituras descarta mudanças e transporte funcionará normalmente durante o Carnaval

O transporte público funcionará normalmente na maioria das cidades do Alto Tietê durante o Carnaval. A maioria das prefeituras da região descartaram mudanças devido ao feriado.

Em Suzano, a adequação do serviço é feita de acordo com o dia, como ocorre normalmente, segundo informou a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. Também não haverá mudanças no serviço em Itaquaquecetuba.

As apresentações carnavalescas em Ferraz de Vasconcelos ocorrerão no Centro de Convenções. A Rua Herman Telles Ribeiro (entre as ruas Luciano Poletti e Rua Jorge Allen) ficará interditada para acesso dos foliões, segundo informou a Prefeitura. Nesta sexta-feira (28), houve o acompanhamento do trânsito para o Bloco OIAEU, com saída na Rua Carlos Gomes, 85, acesso pela Rua Pedro Fanganiello e Concentração no Calçadão da XV de Novembro.

Guararema informou que o transporte público na cidade seguirá os horários de sábado; de domingo no dia 2 de março; horários regulares de dias úteis na segunda-feira (3); horários de feriado na terça-feira (4) e horários regulares de dias úteis na quarta-feira (5).



A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por sua vez, informou que os horários do transporte coletivo na cidade terão adequações. As medidas valem para esta segunda-feira (3) e terça-feira (4). Na quarta-feira (5), o atendimento será normal.

Na segunda-feira, o atendimento das linhas obedecerá à tabela horária utilizada aos sábados. Já na terça-feira, feriado de Carnaval, a circulação das linhas será a mesma adotada aos domingos.

No entanto, algumas linhas terão acréscimos de horários durante os dias. A linha C101 (Parque São Martinho via Jundiapeba e Varinhas) terá acrescidos os horários de 21h10 e 22h50 (sentido Centro/Bairro) e 22h05 (sentido Bairro/Centro), enquanto a linha E892 (Jardim Vieira) terá o horário das 22 horas (sentido Centro/Bairro).

A linha E491 (Vila Hilário) terá a inclusão dos horários de 15h30 e 19h45 (sentido Centro/Bairro) e 16 horas e 20h10 (sentido Bairro/Centro). Por fim, a linha E492 (Bairro São João – Estrada Katsuji Kitaguchi) terá operado o horário da 22h40 (sentido Centro/Bairro).

A linha E890 (Polo Industrial do Taboão) deverá operar, na segunda e na terça-feira, com partidas do Terminal Estudantes às 5 horas, 15h45 e 21 horas, enquanto as partidas Núcleo Industrial do Taboão serão às 6h10, 17h15 e 22h10.

Todas as informações podem ser consultadas na página mobilidade.mogidascruzes.sp.gov.br/site/transportes.

As demais prefeituras foram consultadas, mas não responderam até o fechamento desta reportagem.

CPTM

Neste sábado (1°) e na segunda-feira (3), a circulação de trens nas linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terá intervalos de sábado, segundo informou a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM). No domingo (2) e terça-feira (4), os intervalos serão de domingo, enquanto na Quarta-Feira de Cinzas (5) será de dia útil. Todas as linhas terão trens de prontidão para atender qualquer eventual necessidade no fluxo de passageiros.