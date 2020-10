Maioria dos candidatos a prefeito é homem, branco e tem média de 46 anos

A maioria dos candidatos que concorrem como prefeitos no Alto Tietê nas eleições deste ano é de homens, brancos com idade média de 46 anos. Os dados foram analisados pelo DS a partir do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A representatividade feminina nesta eleição, para o cargo de prefeito, está em 17% no Alto Tietê. São 12 mulheres concorrendo ao cargo máximo do município. Já os homens representam 84% do total. São 58 candidatos nesta eleição.

Em Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano são os únicos municípios que não têm candidatas. O destaque fica com Ferraz de Vasconcelos, que possui três mulheres concorrendo: Cleusa Brandão (DC), Dra. Elaine (PSB) e Priscila Gambale (PSD). As demais candidatas são Ana Poli (PL) e Suzana Caraça Mineiro (Republicanos) em Arujá; Neia Calçados (Podemos) em Biritiba; Natália Americano (PSL) e pastora Jessiane (Republicanos) em Guararema; Adriana do Hospital (PL), a única de etnia preta nesta eleição, e Heroilma (Avante) em Itaquá; Marcia Bin esposa do Testinha (PSDB) em Poá e Fabia Porto (PRTB) em Santa Isabel.

Etnia

A representatividade de pessoas de etnia preta nestas eleições também está baixa. Do total de candidatos, apenas 4 se consideram pretos, divididos entre três cidades. A Adriana do Hospital (PL-Itaquá), citada anteriormente, o Professor Ezequias (PT-Biritiba), Dr. Caetano (Rede-Ferraz) e Fabiano (PT), também de Itaquá.

Os candidatos brancos representam 81% do total. No total são 57 políticos que se consideram de etnia branca e concorrem nestas eleições. Os políticos Julio Kaikan (Pros-Arujá), Alexandre Silva Xandão (PSL-Biritiba), Chakal (PSC-Biritiba), Neia Calçados (Pode-Biritiba), Izidro (Solidariedade-Ferraz), Azuir (PTB-Poá), Naco (Cidadania-Poá) e Neno Ferrari (PSC-Poá) se consideram de etnia parda.

Por fim, Walter Tajiri (PTB-Biritiba) declarou ser de etnia amarela.

Idade

Quarenta e seis anos. Essa é a média de idade de todos os candidatos, conforme levantamento realizado pelo DS. O número foi encontrado somando todas as idades e dividindo pelo número total de candidatos.

De todos, o mais novo concorrendo nesta eleição é o candidato Felipe Lintz (PRTB) de Mogi das Cruzes. O mais velho é o candidato Natal (Psol), que concorre em Arujá.