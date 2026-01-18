Mais de 100 mil alunos retornam às escolas do Alto Tietê em fevereiro

As escolas do Alto Tietê devem receber mais de 100 mil estudantes com a volta às aulas, prevista entre a primeira e a segunda semana de fevereiro. Além da preparação das redes municipais para o início do ano letivo, todas as cidades reforçam normas de convivência, segurança e comportamento em sala de aula.

Em Suzano, as aulas da rede municipal estão previstas para retornar no dia 5 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Educação, até o momento estão confirmadas 25.246 matrículas, número que deve aumentar até o início do ano letivo.

As regras relacionadas ao comportamento em sala de aula permanecem as mesmas e estão sendo reforçadas pela pasta. O foco da secretaria é o incentivo a condutas adequadas de convivência e respeito, com combate rigoroso a atitudes racistas e agressivas no ambiente escolar.

Em Mogi das Cruzes, o retorno das aulas ocorre no dia 6 de fevereiro. Atualmente, a rede municipal conta com 43.889 alunos matriculados em escolas e creches municipais e subvencionadas. As diretrizes seguem as normas já previstas no regimento escolar, incluindo orientações sobre comportamento em sala de aula, uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, e a proibição de objetos que possam comprometer a segurança ou o ambiente pedagógico.

As aulas em Ferraz de Vasconcelos terão início no dia 9 de fevereiro, com reunião de pais marcada para o dia 6.A rede municipal de ensino tem aproximadamente 19 mil alunos matriculados no momento.

Em Guararema, as aulas da rede municipal também serão retomadas no dia 9. O município conta com aproximadamente quatro mil alunos na rede de ensino.

A cidade de Arujá ainda não definiu uma data específica para o retorno das aulas, mas informou que a volta deve ocorrer ao longo do mês de fevereiro. A rede municipal atende 10.328 alunos, e a central de vagas segue recebendo inscrições de novas famílias.

Já em Santa Isabel, as aulas vão voltar no dia 10 de fevereiro. São 4.666 alunos matriculados na rede municipal de ensino.

Escolas estaduais

As aulas nas escolas estaduais estão previstas para começar no dia 2 de fevereiro, com o retorno de cerca de três milhões de alunos. Estudantes que atualmente estão em escolas particulares, em outros estados ou que desejam retornar à rede estadual devem ficar atentos ao período de matrículas.

Desde o dia 5 de janeiro os interessados podem procurar uma das cinco mil escolas estaduais ou unidades do Poupatempo para realizar a matrícula. Também é possível fazer o pré-cadastro on-line por meio da Secretaria Escolar Digital (SED), na opção “Inscrição para rede pública”. Alunos que já integravam a rede paulista em 2025 têm a vaga garantida, com renovação automática para este ano.

De acordo com o Diário Oficial do Estado, o primeiro semestre letivo se encerra em 6 de julho, com período de férias até 23 de julho. O término do ano letivo está previsto para 18 de dezembro.

Todas as unidades escolares devem cumprir, no mínimo, 200 dias letivos, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Caso haja alterações no calendário por qualquer motivo, as atividades suspensas poderão ser repostas em dias alternativos, como aos sábados, durante o recesso escolar ou nas férias.