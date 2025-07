Mais de 100 pessoas participam da edição 50+ do Emprega Ferraz PAT

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos em parceria com a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, realizaram nesta quinta-feira, 24, uma edição especial do Emprega Ferraz PAT, voltado ao público 50+ e Pessoas com Deficiência (PCD).

O processo seletivo para as vagas de emprego contou com a participação de seis empresas: Qualibags, Supermercado Paraná, RS Serviços, Mercado Livre, Loger Logística e GR, disponibilizando mais de 200 oportunidades de emprego.

Entre as chances oferecidas estavam operador de empilhadeira, auxiliar de logística, costureiro, tecelão, fiscal de loja, balconista, repositor, entre outras.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, avaliou como um sucesso o evento e disse que novas ações serão realizadas.

“Diante do sucesso de público e de procura dos 50+ e PCD, com certeza em um novo momento iremos fazer esse tipo de ação novamente”, disse Balke.

A ideia de realizar este tipo de seleção para as pessoas 50+ e PCD partiu de um levantamento realizado pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, onde este público era o que possuía maior dificuldade em conseguir se encaixar no mercado de trabalho