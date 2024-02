Mais de 12 mil veículos passam pela Mogi-Bertioga nesta segunda-feira

A Rodovia Mogi-Bertioga registrou, às 15h30 desta segunda-feira, 12 mil veículos, sendo 7 mil no sentido Bertioga e outros 5 mil no sentido Mogi.

As informações são do DER e foram divulgadas nesta segunda.

Na tarde desta segunda-feira a rodovia apresenta tráfego normal, sem registro de congestionamento, nos dois sentidos. Pela manhã, houve congestionamento entre o km 69 e 84, devido ao número de veículos.

O DER liberou, por volta de 10 horas, a faixa de rolamento interditada para obras, na altura do km 84 para facilitar o tráfego. A liberação permanecerá durante o Carnaval, período em que as obras foram suspensas, para facilitar o tráfego, e decorreu de análise técnica, levando em consideração as condições meteorológicas favoráveis. Após o período de Carnaval, será avaliada a necessidade de retomada da interdição para a conclusão das obras.