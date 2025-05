Mais de 180 mil contribuintes da região faltam declarar Imposto de Renda

A 15 dias do fim do prazo para entrega do Imposto de Renda, 180.094 contribuintes do Alto Tietê ainda não fizeram suas declarações, de acordo com as informações da Receita Federal.

Ao todo, 233.350 pessoas entregaram o Imposto de Renda até as 23h59 desta quarta-feira (14). A previsão é que 413.444 contribuintes façam a declaração até o último dia de declaração, em 30 de maio. Os dados somam as dez cidades do Alto Tietê.

A cidade que tem o maior número de contribuintes que ainda não entregaram a declaração é Mogi das Cruzes. Das 135.603 declarações esperadas, 71.279 foram entregues. Ou seja, 64.324 pessoas ainda precisam enviar o documento à Receita Federal.

Em Suzano, são 34.923 contribuintes que ainda não enviaram a declaração: a expectativa é de 82.795 entregas e, até o momento, 47.872 pessoas declararam o documento.

O top-3 é fechado por Itaquaquecetuba. Na cidade, a previsão é de 70.975 declarações, mas 27.326 ainda não fizeram o envio. Ferraz de Vasconcelos aparece atrás, com 15.174 declarações pendentes. A previsão no município é de 38.911 envios até o prazo final.

Logo depois aparece Arujá, com 13.544 contribuintes que ainda não enviaram a declaração. A expectativa nesta cidade é de 27.092 declarações até o fim de maio. Poá fica em 6º, com 13.076 pendências. A Receita Federal estima receber 30.678 declarações do município e, até o momento, foram enviadas 17.602.

Santa Isabel fica atrás. A cidade deve enviar 11.884 declarações até o último dia, enquanto foram enviadas 6.717. A diferença é de 5.167. Depois surge Guararema, com 3.405 pendências, Biritiba Mirim, com 1.842 declarações faltantes, e Salesópolis, com 1.313 documentos ainda não enviados.