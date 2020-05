Mais de 200 caixas d'águas serão distribuídas na região

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai distribuir, pelo menos, 250 caixas d'água para famílias de baixa renda do Alto Tietê.

A informação é da assessoria da companhia, que informou ter distribuído 3,6 mil unidades do produto em cidades da Região Metropolitana e interior do Estado.

Os dados da Sabesp mostram que as cidades beneficiadas serão Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Biritiba-Mirim, Salesópolis, Suzano, Mogi das Cruzes (nas áreas atendidas pela Companhia) e Arujá.

A empresa não forneceu os números separados por cidades.

Critério

As famílias de mais baixa renda e que moram em cidades com fornecimento de água por parte da Sabesp serão beneficiadas pela iniciativa.

"O objetivo dessa ação é garantir água aos clientes situados em área de vulnerabilidade social. Imóveis com caixa d'água com reservação para ao menos 24h, conforme determina norma técnica da ABNT, sentem menos intermitências no fornecimento de água durante serviços e obras, por exemplo", afirma nota da assessoria.

Contas

O DS publicou na edição do dia 10 de abril matéria com a advogada suzanense Adélia de Jesus Soares, ex-coordenadora do Procon de Suzano, que conseguiu liminar para impedir o cancelamento dos serviços de água, luz, internet, telefone e gás. O pedido de Adélia veio, segundo ela, devido ao número de inadimplentes ocasionados pela pandemia.

"Visto o atual momento do País, em que as pessoas não podem sair às ruas ou trabalhar, as finanças de muitas famílias serão impactadas. Pensando nisso, protocolei um ação civil pública na 12ª vara da justiça federal onde peço para que os serviços de básicos, como luz, água, gás e outros, não sejam 'cortados' caso a pessoa não pague", explica a advogada.