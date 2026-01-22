Mais de 200 candidatos lotam o CIC em busca de emprego em Ferraz

Mais de 246 pessoas se candidataram para as vagas do Emprega Ferraz PAT no Centro de Integração da Cidadania (CIC), no Parque São Francisco.

Logo cedo, os candidatos lotaram as dependências para as mais de 197 vagas de emprego ofertadas no segundo processo seletivo do ano realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura da Prefeitura de Ferraz, em parceria com o governo do Estado de São Paulo.

O coordenador-executivo da pasta, Thiago Severo, esteve na seleção para falar sobre as vagas oferecidas, dar um incentivo aos participantes em relação ao trabalho desenvolvido, bem como desejar boa sorte aos participantes.

O Emprega Ferraz PAT é um programa de empregabilidade que tem ajudado muitos ferrazenses, e atraído também candidatos de outras cidades. Nesta segunda edição foram disponibilizadas diversas vagas, incluindo as da área da Saúde, geralmente muito procuradas pelos candidatos.

A Rede D’Or São Luiz disponibilizou 76 vagas distribuídas entre Técnico de Enfermagem (32), Recepcionista Hospitalar (17), Ajudante de Cozinha (2), Copeiro Hospitalar (10), Auxiliar de Enfermagem (5), Eletricista de Instalações (2), Auxiliar de Suprimentos – Almoxarifado (3) e Auxiliar de Farmácia (5). A Qualibags oferece 20 vagas, sendo 10 para Auxiliar de Produção e 10 para Costureiro(a), enquanto a Neohpe Negócio e Tecnologia disponibiliza 100 vagas para Atendimento Receptivo (produto EDP Energia).

Seu Rafael, veio de Itaquá, para disputar uma das vagas do processo seletivo: “minha expectativa é sair daqui com uma vaga de emprego garantida.

A minha experiência profissional é variada”, disse ele, que tem 62 anos e há quatro meses está desempregado: “Eu ajudo o meu filho na faculdade dele, preciso de emprego”, afirmou ele.