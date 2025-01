Mais de 40% das 188 mortes no trânsito do Alto Tietê, em 2024, são de motociclistas

O número de mortes de motociclistas no Alto Tietê representa 42,02% do total de vítimas no trânsito da região em 2024.

Ano passado a região registrou 188 vítimas, sendo desse total, 79 motociclistas.

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta semana.

Na análise por percentual de cada cidade, o maior registro foi em Poá, que teve 80% das vítimas totais motociclistas.

Em seguida aparecem com 50%, Biritiba e Salesópolis. Em ambas, três das seis vítimas eram motociclistas.

Com números próximos, Ferraz e Suzano aparecem em seguida, com 44,4% e 42,4%, respectivamente.

Em Ferraz são quatro motociclistas mortos das nove vítimas no total.

Em Suzano, são 14 motociclistas do total de 33 vítimas.

Para ver as demais cidades, veja a tabela ao lado.

Dados gerais

Na semana passada, o DS trouxe os dados gerais do Alto Tietê que aumento de 8% no número de mortes no trânsito em 2024 comparado a 2023, conforme dados do Infosiga.

Ano passado foram 188 vítimas enquanto há dois anos foram 174 mortes registradas.

Somente nos números de dezembro (os últimos divulgados), a região teve uma redução de mortes. O total caiu 46%, passando de 26 para 14 vítimas.

Redução

Das dez cidades do Alto Tietê, em 2024, apenas duas tiveram redução no número de mortes.

A maior queda percentual foi em Itaquá, que caiu 28%, passando de 50 para 36 vítimas no trânsito na comparação entre os dois anos.

Santa Isabel foi a outra cidade que registrou queda. O número de mortes caiu 18,75%, passando de 16 para 13 óbitos.

Aumento

Sete cidades tiveram aumento no número de óbitos no trânsito.

O maior crescimento percentual foi em Biritiba, que saltou 200%, passando de duas para seis vítimas.

Em seguida aparece Ferraz, com aumento de 125%, passando de quatro para nove mortes.

Empatados em terceiro estão Guararema e Salesópolis, com redução de 100%, cada.

Em Guararema os números cresceram de cinco para dez. E em Salesópolis passou de três para seis vítimas.

Em Arujá, o aumento foi de 71%, passando de sete para 12 mortes.

Mogi aparece com 16% de aumento, passando de 50 para 58 mortes.

Por fim, Suzano, com aumento de 3,12%, passando de 32 para 33 mortes.

Manteve

Somente Poá não teve aumento ou redução. A cidade registrou 5 mortes em 2023 e em 2024.

SP

Em outros municípios a preocupação com os acidentes com motociclistas também existe.

O número de mortes de motociclistas na cidade de São Paulo, por exemplo, atingiu 483 vítimas em 2024, um aumento de 19,8% em relação às 403 mortes registradas em 2023, mostram dados divulgados na 2ª feira (20.jan.2025) pelo Infosiga, sistema estadual de monitoramento do trânsito. As mortes de motociclistas representam 46,8% do total de 1.031 óbitos no trânsito da capital paulista no ano passado. A gestão Ricardo Nunes (MDB) usa estes dados para manter a proibição do serviço de mototáxi na capital, estabelecida por decreto em 2023. Desde a última 4ª feira (15.jan.2025), quando a empresa 99 Tecnologia começou a oferecer o serviço, a prefeitura apreendeu 143 motocicletas por transporte irregular de passageiros, segundo informações do portal Poder360.