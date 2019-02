Mais de 40 mil veículos devem descer pela Mogi-Bertioga no feriado de Carnaval

Mesmo com previsão de chuva para o feriado de Carnaval, a expectativa é a de que 47.875 mil veículos desçam a serra, sentido litoral, pela Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) espera que o movimento comece a aumentar na via a partir das 11 horas desta sexta-feira (1°).

O departamento estadual estima que o fluxo aumente no final da noite de sexta-feira. O tráfego mais intenso de veículos é esperado para a manhã e noite de sábado, das 6 às 19 horas. O DER alerta para possíveis pontos de congestionamento na rodovia. Cenário semelhante deve ser registrado no domingo (3). A previsão é que o tráfego intenso seja das 9 às 16 horas.

A previsão de movimento mais tranquilo só deve ser registrado na segunda-feira, dia 4 (2º dia do Carnaval). Contudo, o movimento pode voltar a crescer a partir do meio-dia e permanece até à meia-noite. Para o DER, a terça-feira deve ser um dos dias com maior movimentação de carros, já que alguns motoristas retornam antes da praia. A Quarta-feira de Cinzas deve ser o dia mais carregado na rodovia, com pontos de parada e tráfego carregado, no início na manhã até às 19 horas.

Segundo o DER, a operação de Carnaval será monitorada pelo Centro de Controle Operacional (CCO), 24 horas por dia, com a utilização de sistemas que fornecem previsões horárias da demanda de usuários e veículos, além de fazer o acompanhamento da entrada e saída de navios no canal do Porto. O CCO dispõe de 133 câmeras instaladas nas oito travessias.

Para as demais rodovias paulistas, além de ampliar o efetivo com mais profissionais, o departamento disponibilizou reforço dos recursos operacionais de monitoramento. O objetivo é agilizar a prestação de serviços aos motoristas e usuários. Serão 74 caminhonetes de inspeção, 122 guinchos leves, 17 guinchos pesados, 20 caminhões-pipa, 21 veículos de apreensão de animais e 124 veículos de apoio ao tráfego.