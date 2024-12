Mais de 4,1 milhões veículos devem trafegar nas rodovias concedidas durante o Natal

Durante a celebração do Natal, a ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo estima que mais de 4,1 milhões de veículos deverão passar pelas rodovias concedidas em direção ao litoral e ao interior paulista. A contagem de saída da capital e da Grande São Paulo começa a partir da segunda-feira (23). As concessionárias que fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, sob a regulação da Agência, reforçarão suas equipes operacionais para que todos possam viajar com conforto e segurança.

AÇÕES OPERACIONAIS

Para garantir maior tranquilidade aos usuários, o Centro de Controle de Informações da ARTESP integrado com os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias realizará o monitoramento de forma ininterrupta em mais de 11 mil quilômetros de malha rodoviária concedida, operando de forma contínua com capacidade plena durante todo o período do feriado.

Além disso, os usuários que trafegam pelas rodovias concedidas do Estado contam com uma rede de mais de 230 ambulâncias, 300 guinchos e 219 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

EXPECTATIVA DE FLUXO DE VEÍCULOS

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a estimativa da concessionária Ecovias é que cerca de 753 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160).

Aproximadamente 947 mil veículos circularão no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante os feriados do fim de ano. Para o Natal, os horários de maior movimento serão na segunda-feira (23), das 16h às 20h, na terça-feira (24), das 09h às 14h, na quarta-feira (25), das 16h às 21h e na quinta-feira (26) das 7 às 11h. No dia 25 entrará em vigor a Operação Caminhão, que direciona os veículos que se destinam à capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para a Via Anhanguera (SP-330), no trecho do km 48 ao km 23, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes, para melhorar a distribuição do tráfego durante o feriado.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), a expectativa da Ecopistas para o período é que cerca de 1,2 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos. O fluxo deve aumentar na segunda-feira (23), das 16h às 20h, terça-feira (24), entre 8h e 14h, na quarta-feira (25), entre 8h e 14h, na quinta-feira (26), entre 7h e 18h, e na sexta-feira (27), entre 14h e 19h.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que ligar ao Litoral Norte, a previsão é que cerca de 139 mil veículos circulem entre os dias 22 e 27.

Quanto ao Sistema Castello-Raposo, operado pela ViaOeste, é esperado um fluxo total de aproximadamente 749 mil de veículos no período. Os horários de maior movimento devem ocorrer na segunda-feira (23), entre 16h e 20h, terça-feira (24), das 9h às 14h, e no retorno do feriado, quarta-feira (25), entre 16h e 21h, e na quinta-feira (26) entre, 07h e 11h

As Rodovias Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes, Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), entre Mogi das Cruzes e Bertioga, Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos e Padre Manuel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu, que ligam os municípios do Alto Tietê à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira, deverão receber 390 mil de veículos.

RODOANEL

Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, administrados pela SPMar, espera-se a circulação de mais de 935 milhão de veículos. O trecho Oeste, administrado pela RodoAnel, estima receber 1,1 milhão de veículos.

EM CASO DE EMERGÊNCIAS

Os usuários podem entrar em contato direto com as concessionárias que administram a malha rodoviária concedida. Confira aqui os telefones de emergência de cada uma delas.