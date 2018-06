Mais de 4,3 mil crianças de Mogi participam de atividades de educação para o trânsito

Mogi das Cruzes recebe, entre dia 5 e 15 de junho, palestras e atividades pedagógicas do Programa Clube do Bem-te-vi para alunos com idade de 6 a 11 anos nas escolas públicas. Ao total, serão nove escolas participantes e mais de 4.350 crianças impactadas pelo Programa - que é fruto da parceria entre o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) e a Polícia Militar (PM).

Com a utilização de recursos audiovisuais, os policiais interagem com as crianças, dando exemplos de comportamentos seguros no trânsito. Desde a forma correta de atravessar a rua até o uso adequado de equipamentos de segurança (cinto, capacete, cadeirinha e assentos de elevação), passando pelos cuidados com brincadeiras nas ruas, regras para conduzir a bicicleta, entre outras dicas. Ao final das atividades, os alunos ganham cartilhas educativas, uma carteira de habilitação mirim e talonário de multas mirim.

“Com a grande missão de humanizar o trânsito, o Programa Clube do Bem-te-vi ensina conceitos importantes como o respeito e a cidadania para crianças que serão os futuros motoristas, motociclistas e pedestres em nossas cidades”, afirma Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

Bem-te-vi

Criado em 1990, o Clube do Bem-te-vi é coordenado e desenvolvido pela Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização do Detran.SP, em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Já atendeu mais de 1,5 milhão de alunos em 4.292 instituições públicas e particulares de ensino de 309 municípios do Estado de São Paulo.