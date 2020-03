Mais de 4,8 mil professores e diretores terão férias antecipadas no Alto Tietê

A partir de segunda-feira, 23, os professores e diretores do Alto Tietê terão as férias antecipadas. No total, a região concentra 4.803 profissionais da rede estadual. A medida foi publicada nesta sexta-feira, 20, no Diário Oficial do Estado (DOE). O objetivo da ação é para prevenir o contágio e à transmissão do novo coronavírus.

Na região, a maior parte das férias antecipadas será para profissionais alocados na Diretoria de Ensino (DE) de Suzano. São 1.814 professores e diretores. A segunda DE com o maior número de pessoas é a de Itaquaquecetuba, com 1.590. A última é a Diretoria de Ensino de Mogi, totalizando 1.399 profissionais.

Coletiva

O governador João Doria (PSDB) anunciou, na quinta-feira, 19, as novas medidas direcionadas aos professores e auxiliares. No Estado, serão 150 mil que professores, inclusive 15 mil profissionais do Centro Paula Souza.

A Secretaria da Educação já havia autorizado o trabalho remoto para servidores com 60 anos ou mais, gestantes e portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes não controlada, hipertensão, pessoas em tratamento oncológico, lúpus e HIV que atuem nas escolas, diretorias de ensino e órgãos centrais.

Entre abril e maio, a Secretaria da Fazenda e Planejamento deve efetuar o pagamento das férias a 150 mil professores da rede estadual. Estima-se a destinação de R$ 130 milhões para efetivar o pagamento.