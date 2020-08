Mais de 50% dos casos suspeitos de Covid-19 no Alto Tietê foram descartados

O Alto Tietê tem 35.420 casos descartados para Covid-19, o que representa 57% dos casos suspeitos do vírus na região. Nas últimas 24 horas, 279 novos casos foram descartados e 695 estão com suspeita do vírus. O total de casos em canalise na região soma 62.211.

No último dia o Alto Tietê também registrou 6 óbitos pelo novo vírus, divididos entre quatro cidades: Arujá (1), Itaquá (2), Mogi (2) e Poá (1).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 275 óbitos. Salesópolis segue em último, com dez. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (64), Biritiba-Mirim (21), Ferraz de Vasconcelos (123), Guararema (25), Itaquá (217), Mogi (275), Poá (80), Salesópolis (10), Santa Isabel (58) e Suzano (190).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, foram 279 novos registrados no último dia. Mogi também lidera entre os casos positivos, com 5.037, tendo registrado 82 novos casos. Salesópolis figura em último, com 170, não tendo registrado novos contaminados. Suzano teve 47 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.439), Biritiba-Mirim (238), Ferraz de Vasconcelos (1.367), Guararema (369), Itaquá (2.700), Mogi (5.037), Poá (1.302), Salesópolis (170), Santa Isabel (877) e Suzano (3.804).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 252 no último dia. Mogi ainda possui o maior índice, com 3.072, enquanto Biritiba o menor, com 115. Em Suzano foram 15 novos recuperados.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (1.169), Biritiba-Mirim (115), Ferraz (708), Guararema (234), Itaquá (1.269), Mogi (3.072), Poá (550), Salesópolis (128), Santa Isabel (568) e Suzano (2.058).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 64 1.439 1.169 Biritiba 21 238 115 Ferraz 123 1.367 708 Guararema 25 369 234 Itaquá 217 2.700 1.269 Mogi 273 4.955 3.068 Poá 80 1.302 550 Salesópolis 10 170 128 Santa Isabel 58 877 568 Suzano 190 3.804 2.058 Total 1.063 17.303 9.871

Casos suspeitos