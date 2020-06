Mais de 50% dos infectados por coronavírus no Alto Tietê se recuperaram

O Alto Tietê tem 3.952 pacientes confirmados com Covid-19 até o momento, onde 2.057 estão recuperados da doença. Isso significa que 52% dos contaminados se recuperou do vírus. No levantamento realizado nesta sexta-feira (05), foram registrados 146 novos casos positivos e 71 novos recuperados. Os dados apontam, também, para 14 novas mortes e óbitos chegam a 421 na região.

Mogi das Cruzes detém os melhores índices de contaminados e de recuperados do Alto Tietê e, consequentemente, o de mortes pela Covid-19.

O número de contaminados pela Covid-19 estão separados entre Arujá (301), Biritiba-Mirim (50), Ferraz de Vasconcelos (496), Guararema (63), Itaquá (596), Mogi (1.263), Poá (305), Salesópolis (21), Santa Isabel (170) e Suzano (687).

Já os casos recuperados da doença estão divididos entre Arujá (208), Biritiba-Mirim (34), Ferraz (128), Guararema (25), Itaquá (253), Mogi (852), Poá (71), Salesópolis (14), Santa Isabel (114) e Suzano (358).

Óbitos

Região tem 14 novas mortes nesta sexta-feira. Os dados do Condemat apontam para aumento de 22,95% de mortes pelo novo vírus, quando comparado com o total desta quinta-feira (04). São 421 mortes registradas até o momento, sendo que nesta última quinta a região bateu recorde de 22 mortes em 24 horas.

O menor índice de óbitos está em Salesópolis, que registrou até o momento apenas 3 vítimas fatais.

Os casos estão divididos entre Arujá (23), Biritiba (5), Ferraz (55), Guararema (9), Itaquá (92), Mogi (105), Poá (35), Salesópolis (3), Santa Isabel (28) e Suzano (66).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 23 301 208 Biritiba 5 50 34 Ferraz 55 496 128 Guararema 9 63 25 Itaquá 92 596 253 Mogi 105 1.263 852 Poá 35 305 71 Salesópolis 3 21 14 Santa Isabel 28 170 114 Suzano 66 687 358 Total 421 3.952 2.057

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 13.498 possíveis infectados, onde 1.652 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 429% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de quinta-feira.

Mogi lidera com 5.293 pacientes com suspeita do vírus, onde 742 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 5.271 suspeitos.

Itaquá está em segundo, com 2.086 pacientes monitorados na cidade, sendo que 286 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 1.523 pacientes com suspeita do vírus, com 211 em situação mais grave. A cidade é a quarta na região.

Ferraz de Vasconcelos tem 1.836 pacientes monitorados, onde 189 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 883 casos suspeitos, onde 132 são casos mais graves

Arujá vem na sequência, com 658 suspeitos e Santa Isabel contabiliza 611.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis apresentam, respectivamente, 164, 336 e 108 casos suspeitos,