Mais de 50 mil estudantes do Alto Tietê farão provas do Saresp a partir desta quarta

Pelo menos, 58 mil estudantes do Alto Tietê farão a prova do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). A avaliação será aplicada nesta quarta-feira (8) e quinta-feira (9). O Saresp é a principal ferramenta de avaliação externa adotada pela Secretaria de Educação do Estado e mede o domínio e habilidades dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática.

Nos dois dias do Saresp, alunos dos anos/séries indicados fazem as provas na própria escola, nas classes e nos turnos (manhã, tarde e noite) em que estão regularmente matriculados. Os itens são elaborados com base no documento “Matrizes de Referência para a Avaliação”, e de acordo com o nível (3º ano EF resposta construída e múltipla escolha – 5º, 7º e 9º anos EF e 3ª série do EM – múltipla escolha).

Os exames são sempre acompanhados pelo professor aplicador, além dos representantes de pais de alunos ou responsáveis e fiscais externos, cedidos pela instituição prestadora de serviço contratada. Eles têm a responsabilidade de zelar pela licitude e transparência do processo.

Edição 2016

A última edição, em 2016, revelou que a rede estadual continua avançando. No Ensino Médio, ciclo mais desafiador, a média foi 2,30, contra os 2,25 registrados em 2015. Houve também avanço nos Anos Iniciais: 5,40 (uma diferença de 0,15 ponto em relação aos 5,25 do ano anterior).