Mais de 500 mil veículos passam pelo rodoanel no Natal

A movimentação para a celebração do Natal, entre os dias 22 e 25 de dezembro, movimentou mais de 522 mil veículos no Rodoanel Mario Covas, sendo 363 mil pelos trechos Sul e 158 mil pelo trecho Leste. A maior parte do fluxo seguiu em direção ao litoral.



No período houve um total de 1.858 pedidos de assistência na rodovia, sendo 563 desses motivados por algum tipo de pane (mecânica, elétrica, seca ou pneu furado). Os casos de pane mecânica representaram 51% do total de panes registradas no feriado, o que demonstra quanto é fundamental uma boa revisão preventiva antes de se pegar a estrada.



Durante o feriado não houve nenhum registro de caso de acidente grave ou fatal nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas.