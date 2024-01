Mais de 5,6 milhões merendas foram oferecidas na rede municipal ferrazense

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos atingiu a marca de 5,6 milhões de refeições oferecidas na rede municipal de ensino desde 2021. A qualidade da merenda escolar é um dos compromissos da Secretaria de Educação que tem realizado o trabalho de educação nutricional para garantir alimentação segura e balanceada em todos os anos letivos.

Os alimentos são servidos nas creches, pré-escola, ensino fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e educação especial. A evidência foi em 2023, com mais de 2,9 milhões de merendas servidas, em comparação com 2021, período pandêmico que ofereceu cerca de 470 mil refeições. “Há uma grande preocupação porque parte dos nutrientes que as crianças precisam estão na escola”, pontua a titular da pasta, Paula Trevizolli.

Nas creches são quatro refeições, com café da manhã, almoço, lanche e jantar. No ensino fundamental, os alunos contam com o desjejum e almoço. Definidos pelas nutricionistas da rede, os cardápios seguem o cálculo nutricional para que haja a quantidade exata de proteínas, carboidratos e vitaminas que as crianças precisam, segundo as diretrizes do Plano Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Todas as unidades municipais possuem alimentos especiais para crianças com restrição alimentar, como leite sem lactose e produtos sem glúten. É importante destacar que o menu fica disponível nas escolas para que os pais acompanhem e saibam o que está sendo servido.

“Nossa expectativa é que esse novo ano letivo também seja marcado pela fartura na hora da merenda, sempre evidenciando o lindo e importante trabalho das merendeiras, do Centro de Distribuição de Alimentação Escolar de Ferraz (Cedae) e diretores escolares. As escolas estão de braços abertos para que os pais e responsáveis conheçam as cozinhas e o processo de preparação de cada alimento”, pontua a secretária.