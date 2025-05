Mais de 58 mil contribuintes faltam declarar Imposto de Renda no último dia

O último dia para declaração do Imposto de Renda começou com 58.970 pendências no Alto Tietê. Até esta quinta-feira (29), foram entregues 354.474 declarações do imposto, o que representa 85,7% da previsão da Receita Federal.

A expectativa do órgão é que 413.444 contribuintes façam a entrega do documento até esta sexta-feira.

A cidade que teve o maior número de entregas até o momento foi Mogi das Cruzes, com 115.360 declarações. A expectativa é que 135.603 pessoas entreguem o documento no prazo. Suzano aparece depois, com 71.217 declarações. A previsão na cidade é de 82.795.

Itaquaquecetuba fecha o top-3, com 60.897 entregas até o momento. A Receita Federal estima 70.975 declarações até o fim desta semana.

Logo atrás vem Ferraz de Vasconcelos, com um total de 33.842 envios. A expectativa no município é de 38.911. Poá teve 26.249 declarações e a previsão é de 30.678 até o dia 30 de maio.

Arujá aparece depois, com 22.807 declarações até o momento. A previsão é que 27.092 contribuintes entreguem no prazo. Santa Isabel entregou 10.219 até o momento e a expectativa é que 11.884 sejam entregues.

Guararema teve 6.717 declarações, com a previsão de 7.574. Biritiba Mirim entregou 4.571 e a expectativa é de 4.965. Salesópolis é a com o menor número de entregas: 2.595. A estimativa é de 2.967 declarações.

Restituições

A Receita Federal divulgou, na última sexta-feira (23), o número de contribuintes que receberão a restituição no primeiro lote de pagamento, que acontece ao longo desta sexta-feira (30).

Nas dez cidades da região, serão 56 mil contribuintes beneficiados com o pagamento no primeiro lote. O valor pago na região será de R$ 73.995.038. Os dados são da própria Receita Federal.

Mogi foi o município com o maior número de contribuintes contemplados, com 17.258. O valor que será distribuído entre essas pessoas será de R$ 26,7 milhões.

Suzano aparece depois, com 11.554 contribuintes. Serão R$ 14,2 milhões pagos na cidade. O terceiro lugar fica com Itaquaquecetuba, com 9.904 pessoas contempladas, que receberão R$ 10,7 milhões

Ferraz de Vasconcelos fica atrás, com 5.882 contribuintes contemplados, os quais receberão R$ 6,6 milhões. Poá vem depois, tendo 4.566 pessoas contempladas. O valor pago aos contribuintes na cidade será de R$ 6,1 milhões.

Arujá teve 2.884 contribuintes contemplados. O preço será de R$ 3,9 milhões. Santa Isabel vem depois com 1.626 e o valor de R$ 2,1 milhões. Guararema teve 997 contribuintes contemplados, que receberão o valor de R$ 1,5 milhão.

Biritiba Mirim e Salesópolis ficam com as duas últimas posições. Respectivamente, foram contemplados 861 e 468 contribuintes. O valor pago será de R$ 1,1 milhão e R$ 660,3 mil.