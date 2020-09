Mais de 60% dos casos de suspeita de Covid-19 no Alto Tietê foram descartados

Cerca de 61% dos casos de suspeita de Covid-19 no Alto Tietê foram descartados, segundo dados do Condemat. Ou seja, a cada 10 pacientes suspeitos, seis já foram descartados. A região também registrou 8 mortes nas últimas 24 horas e total chegou a 1.264. Sobre os casos recuperados, região teve recorde de 802 curados do vírus em 24 horas.

As novas mortes foram registradas em quatro cidades: Arujá (1), Ferraz (4), Itaquá (3).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 341 mortos. Salesópolis segue em último, com 14. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (72), Biritiba-Mirim (23), Ferraz de Vasconcelos (147), Guararema (30), Itaquá (258), Mogi (341), Poá (95), Salesópolis (14), Santa Isabel (65) e Suzano (219).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 7.556, tendo registrado 2 novos casos. Salesópolis figura em último, com 211, tendo registrado 1 novo contaminado. Suzano não teve novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.808), Biritiba-Mirim (372), Ferraz de Vasconcelos (1.907), Guararema (494), Itaquá (3.872), Mogi (7.556), Poá (1.775), Salesópolis (211), Santa Isabel (1.105) e Suzano (4.770).

Casos recuperados

Com o recorde de 802 recuperados, total chegou a 16.990. Mogi ainda possui o maior índice, com 6.215 recuperados. sendo 653 no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 171. Em Suzano foram 88 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.629), Biritiba-Mirim (235), Ferraz (1.037), Guararema (411), Itaquá (1.799), Mogi (6.215), Poá (798), Salesópolis (171), Santa Isabel (897) e Suzano (3.798).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 72 1.808 1.629 Biritiba 23 372 235 Ferraz 147 1.907 1.037 Guararema 30 494 411 Itaquá 258 3.872 1.799 Mogi 341 7.556 6.215 Poá 95 1.775 798 Salesópolis 14 211 171 Santa Isabel 65 1.105 897 Suzano 219 4.770 3.798 Total 1.264 23.870 16.990

Casos suspeitos