Mais de 70% dos pacientes infectados pelo coronavírus se recuperaram no Alto Tietê

Cerca de 71% dos pacientes infectados pela Covid-19 no Alto Tietê se recuperaram. Foram registrados nesta quarta-feira 214 novos casos positivos e 100 curados. Com isso o total de contaminados chega a 25.594 e 18.235 estão recuperados.

As 10 novas mortes foram registras em cinco cidades: Biritiba (1), Itaquá (3), Mogi (2), Poá (1) e Suzano (3).

Já o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 360 mortos. Salesópolis segue em último, com 14. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (76), Biritiba-Mirim (27), Ferraz de Vasconcelos (154), Guararema (31), Itaquá (270), Mogi (360), Poá (99), Salesópolis (14), Santa Isabel (66) e Suzano (233).

Casos confirmados

Entre os casos confirmados, Mogi também lidera, com 7.884, tendo registrado 32 novos casos. Salesópolis figura em último, com 217, não tendo registrado novos contaminados. Suzano teve 43 novos pacientes testados positivo.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (1.874), Biritiba-Mirim (391), Ferraz de Vasconcelos (2.361), Guararema (519), Itaquá (4.415), Mogi (7.884), Poá (1.837), Salesópolis (217), Santa Isabel (1.156) e Suzano (4.940).

Casos recuperados

Mogi ainda possui o maior índice, com 6.251 recuperados, tendo registrado 2 novos recuperados no último dia. Enquanto Salesópolis o menor, com 171. Em Suzano foram 67 novos recuperados.

O total de recuperados está dividido entre Arujá (1.694), Biritiba-Mirim (265), Ferraz (1.104), Guararema (438), Itaquá (2.183), Mogi (6.251), Poá (923), Salesópolis (171), Santa Isabel (1.002) e Suzano (4.204).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 94.567 possíveis infectados. Aumento de 397 casos suspeitos comparado aos dados de quarta-feira.

Mogi lidera com 42.797 pacientes com suspeita do vírus, seguido de Suzano, que aparece com 14.859 pacientes com suspeita do vírus. No levantamento de quarta-feira eram 14.540 casos.

Itaquá tem 8.930 pacientes monitorados na cidade. Ferraz de Vasconcelos tem 8.000 pacientes monitorados, seguido por Arujá com 6.012 e Poá, que contabiliza 5.659 suspeitos.

Santa Isabel contabiliza 3.787 pacientes suspeitos. Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 1.511, 2.425 e 587 casos suspeitos, respectivamente.

Condemat