Mais de 79 mil do Bolsa Família terão pagamento do 13ª na região

As famílias das dez cidades do Alto Tietê (Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Arujá, Salesópolis, Guararema e Biritiba Mirim) que são beneficiadas com o programa do governo federal, o Bolsa Família, totalizam 79.856, de acordo com o último levantamento realizado, em setembro, pelo Ministério da Cidadania. Em dezembro, essas famílias vão receber um benefício extra no final do ano, como uma 13ª parcela.

Este número (79.856) pode aumentar ou diminuir dependendo dos próximos levantamentos que vão ser feitos até o final deste ano.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Cidadania, Osmar Terra, assinaram nesta terça-feira (15) a Medida Provisória que garante a 13ª parcela do programa, que será paga em dezembro e seguirá o calendário regular do programa.

Cidades

Segundo o site do Ministério da Cidadania, Mogi das Cruzes, atualmente, é a cidade com mais beneficiados pelo programa, com 25.840, o que representa 16,32% da população total do município. Em setembro foi direcionado a essas famílias mais de R$5 milhões.

Em segundo lugar está Itaquá, com 16.673 cadastrados, o que corresponde a 13,21% da população da cidade. Fecha o pódio, em terceiro lugar, Suzano, que registra, até o momento, 12.215 famílias beneficiadas, número que corresponde a 11,28% do total da população suzanense.

Na quarta posição se encontra Ferraz, que contabiliza 8.258 famílias cadastradas no programa. Este número corresponde a 12,39% da população da cidade.

Em seguida vem Poá, com 6.586 famílias, o que corresponde a 14,98% da população total do município.

Posteriormente, seguem Arujá, Santa Isabel e Guararema, sexta, sétima e oitava posição, respectivamente, com 3.769, 2.018 e 1.874 famílias cadastradas no Bolsa Família. O número de Arujá, 3.769, corresponde a 12,39% da população. Já o de Santa Isabel e Guararema, corresponde a 10,09% e 18,26% respectivamente.

Em nona posição no ranking das cidades, está Biritiba, com 1.863 famílias, número que corresponde a 16,43% da população total do município.

A cidade com menos famílias cadastras é Salesópolis, que computa 760 famílias no programa. Este número corresponde a 11,99% da população.

Programa

O programa de transferência de renda atua em três eixos: complemento de renda, acesso a direitos - como educação, saúde e assistência social - e articulação com outras ações para garantir o desenvolvimento das famílias beneficiárias.

Os interessados devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O registro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou na gestão municipal do Bolsa Família e do Cadastro Único.

O programa atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais, e pobreza, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais.