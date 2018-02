Mais de 9 mil motoristas são notificados por débito com o IPVA

Pelo menos 9.198 proprietários de veículos foram notificados por estarem em débito em 2017 com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Alto Tietê. A Secretaria da Fazenda comunicou os proprietários de veículos com a placa final de número 7. O valor acumulado dos débitos entre os municípios da região chega a R$ 7,5 milhões. Em Suzano, 1.723 proprietários foram notificados, sendo a segunda cidade da região com maior número de devedores.

Segundo a Secretaria da Fazenda, as cidades do Alto Tietê, Mogi das Cruzes lidera o ranking de proprietários que foram comunicados. Ao todo 2.767 pessoas foram autuadas. O valor dos débitos chega a R$ 2,3 milhões. A terceira cidade, com maior número de notificados, é Itaquaquecetuba, com 1.638 avisos. A dívida chega a R$ 1,3 milhões. Em seguida aparecem os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Poá. Na cidade de Ferraz, 987 proprietários foram comunicados. Em Poá e Arujá, foram emitidas respectivamente 711 e 694 notificações.

A cidade com o menor número de autuados é Salesópolis. Apenas 64 pessoas foram autuadas. O segundo município com o menor número de proprietários notificados foi Biritiba Mirim. O lote de débito dos dois municípios juntos é de R$ 124,8 mil.

Comunicado

O comunicado é enviado para a residência do proprietário, que pode quitar o débito em até 30 dias. A notificação informa os valores do imposto, a multa incidente e os juros por mora. O pagamento pode ser realizado pela internet ou em qualquer agência bancária. Caso o contruibuinte não quite o débito, terá o nome inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo.