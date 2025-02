Mais seis famílias que viviam em áreas de risco recebem chaves da casa própria em Cezar de Souza

Mais seis famílias que viviam em áreas e risco e que assinaram contratos para a compra da casa própria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), na semana passada, receberam as chaves de suas novas moradias na terça-feira (11/02). Técnicos da CDHU e da Secretaria Municipal de Habitação estiveram com as famílias no empreendimento Mogi R, localizado no Conjunto Vereador Jefferson da Silva, em Cezar de Souza, onde todas vão morar.

Entre as famílias beneficiadas, três são da Vila Nova União, duas de Jundiapeba e uma do Rio Abaixo. As casas são novas e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro, além de cerca de 48 metros quadrados de área. Os financiamentos possuem parcelas limitadas a 20% da renda de cada família e os imóveis serão propriedades registradas e com toda a segurança jurídica, transformando-se em herança para os filhos. Serão beneficiadas 64 famílias no total.

O secretário municipal de Habitação, Romildo Campello, reforçou a estrutura de apoio que todas estão recebendo: “Este é um momento de mudança de vida para cada um vocês, afinal passarão a viver com suas famílias em um novo local e haverá todo um processo de adaptação. Saibam que vocês não estarão sozinhos neste processo, pois o Governo do Estado de São Paulo, por meio da CDHU, e a Prefeitura de Mogi das Cruzes, com a Secretaria Municipal de Habitação, possuem equipes técnicas que oferecem e continuarão oferecendo todo o apoio e orientação necessários”, disse Campello, ao lado da secretária-adjunta, Silvia Zamai.