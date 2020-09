Manutenção da EDP afetará abastecimento de água na parte alta da Vila Suíssa

Na segunda-feira (14), das 11h15 às 12h45, a EDP realizará serviços de manutenção e melhoria na rede de distribuição de energia elétrica na região onde está localizada a Estação Elevatória de Água (EEA) Vila Suissa, do Semae. Com isso, as bombas ficarão paralisadas durante este período. A normalização do abastecimento de água ocorrerá de forma gradativa até o início da noite de segunda-feira. Será afetada a parte alta do bairro Vila Suissa (entre as ruas Euclides da Cunha e Nina Rodrigues), totalizando cerca de 1,2 mil ligações.

O Semae recomenda aos moradores que utilizem com economia a água armazenada em suas caixas-d’água, evitando a limpeza de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho. Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água pela rede. Mais informações pelo telefone 115.