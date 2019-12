Manutenção de estradas vicinais aumenta 60% este ano em Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, continua avançando na manutenção das estradas vicinais. Em 2019, foram 1.057 quilômetros de vias recuperadas, um aumento de quase 60% em relação ao ano anterior (677 quilômetros), que por sua vez, já havia sido mais que o dobro de 2017, quando 303 quilômetros receberam manutenção.

O município possui mais de 700 quilômetros de vias que interligam bairros e distritos vizinhos e tem registrado um bom desempenho na recuperação dessas estradas.

Para continuar melhorando a mobilidade dos cidadãos, a Prefeitura adquiriu, em novembro, 75 novas máquinas e equipamentos para reforçar e agilizar os trabalhos de manutenção de vias e espaços públicos da cidade, por meio de financiamento de R$ 14,7 milhões, junto ao Banco do Brasil. É o maior investimento já feito nesse tipo de compra na história da cidade.

“Mogi tem uma caraterística bastante peculiar, de ser um município com área territorial muito extensa, além de possuir mais de 700 quilômetros de estradas vicinais. É nossa obrigação conservar todo esse território e a população, naturalmente, exige um serviço rápido e eficiente. Por isso, buscamos este financiamento, que nos possibilitará atender mais prontamente às demandas dos mogianos”, destacou o prefeito Marcus Melo.

As novas máquinas e equipamentos são todas zero-quilômetro e de última tecnologia. Do total de 75, 10 são mini caminhões terceirizados, que foram contratados junta a dez equipes extras, compostas por dois funcionários cada, para que também haja reforço no quesito de mão de obra, ampliando a capacidade operacional.

Os novos equipamentos serão utilizados na cidade toda, inclusive pelas Administrações Regionais, responsáveis por pequenas manutenções em distritos afastados da área central.

“Agora, com esse novo maquinário, o objetivo é progredir ainda mais nesse trabalho, que é diário e não para nunca”, complementou Melo.