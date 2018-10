Manutenção de sepulturas nos cemitérios de Mogi tem prazos para o Dia de Finados

Os responsáveis por sepulturas nos cemitérios municipais de Mogi das Cruzes deverão ficar atentos aos prazos de conservação das estruturas para o Dia de Finados. Os serviços de construção e reforma podem ser feitos até esta quinta-feira (25), enquanto os trabalhos de pintura são permitidos até o sábado (27). Já a limpeza das sepulturas pode ser feita até o dia 30 de outubro.

O estabelecimento de prazos para a realização dos serviços busca evitar transtornos, dado o grande número de visitantes que costumam circular pelos cemitérios no Dia de Finados, em 2 de novembro. Cerca de 150 mil pessoas são esperadas nos cemitérios São Salvador, da Saudade e de Sabaúna.

“A Prefeitura está atenta para que tudo esteja preparado para receber as pessoas que irão aos cemitérios prestar homenagens a familiares e amigos. A presença dos visitantes é distribuída durante vários dias e o movimento já começa a aumentar a partir deste final de semana”, lembrou o secretário municipal de Governo, Marco Soares.

Neste final de semana, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizou uma edição do programa Cuida+Mogi nos cemitérios São Salvador e da Saudade, além dos seus arredores. Foram desenvolvidos trabalhos de varrição, roçada, raspagem e retirada de lixo e entulho.

Para facilitar à visita aos cemitérios, é possível encontrar a localização exata das sepulturas acessando o site da Prefeitura. O acesso é rápido, basta digitar o nome completo de quem deseja e o sistema oferece o local exato em que a pessoa está sepultada. A consulta também poderá ser feita durante o feriado na administração dos cemitérios.

O cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano, é o maior da cidade e conta com cerca de 9,8 mil sepulturas. Já no cemitério da Saudade, no distrito de Braz Cubas, conta com 9 mil jazigos, entre perpétuos e provisórios. Já o cemitério de Sabaúna conta com 400 sepulturas.